Skuteczność zabezpieczeń zależy również od przygotowania pracowników. Operator powinien rozpoznawać nietypowe zachowanie systemu, wiedzieć, kiedy przerwać pracę i komu zgłosić nieprawidłowość.

Cyberbezpieczeństwo powinno być uwzględniane już na etapie projektowania i zakupu maszyn

Skuteczność zabezpieczeń zależy również od przygotowania pracowników. Operator powinien rozpoznawać nietypowe zachowanie systemu, wiedzieć, kiedy przerwać pracę i komu zgłosić nieprawidłowość.

Błędna informacja przekazana operatorowi, utrata komunikacji albo nieuprawniona zmiana parametrów mogą zakłócić pracę całego ciągu technologicznego. W PGE GiEK ochrona systemów sterowania jest częścią dbałości o bezpieczeństwo maszyn, procesów i ludzi. O tych zależnościach podczas IV Kongresu Energetyki Rozproszonej w Krakowie mówił Waldemar Lutkowski, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK.

Temat ten podjęto podczas panelu „Rozproszona energia, wspólna odpowiedzialność. Cyberbezpieczeństwo jako warunek bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej”, zorganizowanego z inicjatywy PIG-PIB (ISAC-SIG), Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) i AGH. Waldemar Lutkowski wyjaśniał, dlaczego ochrona systemów cyfrowych musi być częścią codziennego zarządzania bezpieczeństwem zakładu. Panel prowadził Piotr Toś z Wyższego Urzędu Górniczego (WUG), wiceprzewodniczący ISAC-SIG.

– W systemach ICT/OT wspierających procesy technologiczne incydent może wpływać nie tylko na informacje, lecz także na dostępność urządzeń, prawidłowy przebieg procesu i bezpieczeństwo ludzi – podkreśla Waldemar Lutkowski.

Zakłócenie jednego elementu może zatrzymać cały ciąg

Waldemar Lutkowski ilustruje te zależności przykładem układu KTZ, czyli koparka–taśmociąg–zwałowarka. Zakłócenie pracy jednego z jego elementów może wpłynąć na cały ciąg technologiczny. Źródłem zagrożenia może być niedostępność systemu nadzorczego, utrata komunikacji, nieuprawniona zmiana parametrów albo przekazanie operatorowi błędnych informacji. W skrajnych przypadkach konieczne może być zatrzymanie maszyn lub przerwanie procesu.

Dlatego analiza ryzyka powinna obejmować zagrożenia związane z ICT/OT i automatyką, obok zagrożeń technicznych, mechanicznych, elektrycznych czy geotechnicznych. Ograniczaniu tego ryzyka służą identyfikacja urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa, segmentacja środowisk przemysłowych, ograniczenie dostępu oraz kontrola połączeń wykorzystywanych do zdalnego serwisowania.

– Równie ważne jest przygotowanie na utratę dostępności systemu: urządzenie powinno przejść do bezpiecznego stanu, operator musi znać sposób postępowania, a organizacja powinna mieć możliwość bezpiecznego zatrzymania i odtworzenia procesu – wyjaśnia wiceprezes PGE GiEK.

Przygotowanie pracowników i bezpieczeństwo nowych maszyn

Skuteczność zabezpieczeń zależy również od przygotowania pracowników. Operator powinien rozpoznawać nietypowe zachowanie systemu, wiedzieć, kiedy przerwać pracę i komu zgłosić nieprawidłowość. Automatycy, elektrycy i pracownicy utrzymania ruchu powinni rozumieć ryzyko związane z użyciem nieautoryzowanego urządzenia, niewłaściwą aktualizacją lub niekontrolowanym dostępem serwisowym.

– Cyberbezpieczeństwo powinno być uwzględniane już na etapie projektowania i zakupu maszyn. Odbiorca powinien znać zastosowane mechanizmy ochrony, zasady aktualizacji, sposób zarządzania dostępem oraz okres wsparcia producenta – wskazuje wiceprezes Waldemar Lutkowski.

Jak wskazuje wiceprezes PGE GiEK, ochrona systemów sterowania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo maszyn, procesów technologicznych i ludzi. Aby nowe technologie zwiększały efektywność i bezpieczeństwo pracy, trzeba rozpoznawać i kontrolować zagrożenia towarzyszące ich wdrażaniu.