Górnictwo

Inwestycja w ruchu Knurów. Będzie bezpieczniej, ekonomiczniej i wydajniej

Wraz z postępem ścian i przodków przebudowywane będą również rurociągi doprowadzające wodę lodową wraz z chłodnicami. Cały układ centralnej klimatyzacji działać ma w pełni automatycznie.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

16 listopada 2026, 12:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kajetan Berezowski

W realizację inwestycji zaangażowani są najlepsi specjaliści

fot: Kajetan Berezowski

Wraz z postępem ścian i przodków przebudowywane będą również rurociągi doprowadzające wodę lodową wraz z chłodnicami. Cały układ centralnej klimatyzacji działać ma w pełni automatycznie.

Systemy klimatyzacji centralnej w kopalniach wdraża się z myślą o poprawie warunków pracy na dużych głębokościach, gdzie prowadzona jest eksploatacja i występuje wysoka temperatura skał, czyli zagrożenie klimatyczne. W ruchu Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice eksploatacja schodzi do coraz głębszych rejonów. I fakt ten w głównej mierze przyczynił się do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji.

- Cały układ tej klimatyzacji polega na tym, że zamieniamy energię cieplną na energię chłodu. Zabudowane silniki metanowe o mocy 8 MW każdy spalają metan z kopalni i produkują ciepło, a także poprzez prądnice, energię elektryczną. Podobnie jak każdy silnik spalinowy – energia cieplna i mechaniczna – w tym przypadku napędzająca prądnice. W naszej instalacji centralnej klimatyzacji w ruchu Knurów będziemy pobierali energię cieplną z silników zasilanych metanem, która do tej pory nie była w pełni wykorzystana. To ona będzie przemieniana na chłód. Najpierw chłodziarki absorpcyjne będą pobierać ciepło, czyli gorącą wodę o temperaturze 90-100 st. C. I w trakcie przemian fazowych zamienią ją na chłód. W pierwszym etapie będzie to schładzanie z 20 do 10 st. C. W drugim z 10 do 5 st. C. W trakcie trzeciego, ostatniego etapu chłodzenia, zadziałają sprężarki tzw. chillery. Obrazowo mówiąc, są to swego rodzaju gigantyczne lodówki schładzające wodę pompowaną do podziemnych wyrobisk, do temperatury 1,5 st. C.  Na dole woda lodowa zostanie rozprowadzona do głównych frontów robót rurociągami, aby zapewnić załodze warunki do pracy zgodne z przepisami – wyjaśnia tajniki technologii Arkadiusz Bączek, szef projektu, reprezentujący konsorcjum firm realizujących centralną stację klimatyzacji.

Woda lodowa popłynie na dół 

Chodzi o wyrobiska zlokalizowane na głębokości od 850 do 1050 m. Tam właśnie jest, i w przyszłych latach będzie, prowadzone wydobycie. Na razie czas pracy w tych rejonach jest skrócony właśnie ze względu na trudne warunki klimatyczne.

- Będziemy posyłali na dół wodę lodową z pełną mocą w ilości 360 000 l na godzinę o temperaturze półtorej stopnia. Ochłodzi przodki i ściany i wróci na powierzchnię zagrzana do temperatury ok. 20 st. C. po czym zostanie ponownie schłodzona do 1,5 st. C. Moc chłodnicza instalacji wynosi 7,2 MW, to tyle ile mocy chłodniczej wytwarza ok. 35000 domowych lodówek – zwraca uwagę Arkadiusz Bączek.

Pełna automatyka

Wraz z postępem ścian i przodków przebudowywane będą również rurociągi doprowadzające wodę lodową wraz z chłodnicami. Cały układ centralnej klimatyzacji działać ma w pełni automatycznie. Dyspozytor na powierzchni śledzić będzie jedynie wartości wskazywane przez urządzenia pomiarowe układu. System sterowania centralną stacją klimatyzacji będzie automatycznie regulował ilość przepływającej zimnej wody do chłodnic powietrza w poszczególnych rejonach kopalni, w zależności od zapotrzebowania. Oczywiście taka regulacja będzie też możliwa przez specjalistę obsługi.

Centralna klimatyzacja to dla knurowskiego zakładu górniczego inwestycja nie do przecenienia. Zgodnie z przepisami załoga może pracować w temperaturze poniżej 28 st. C 7,5 godziny. Gdyby temperatura przekraczała tę wartość trzeba obniżyć czas pracy do sześciu godzin. Z klimatyzacją centralną będzie więc bezpieczniej, ekonomiczniej i wydajniej. 

 

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