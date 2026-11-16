Szykuje się gorąca debata o przyszłości polskiego górnictwa

Za każdą kopalnią stoją pracownicy, ich rodziny, lokalne firmy i samorządy. O miejscach pracy, nowych kompetencjach i przyszłości regionów trzeba myśleć przed podjęciem nieodwracalnych decyzji, nie dopiero po zamknięciu zakładu - mówi Marian Zmarzły, wiceminister energii.

Za każdą kopalnią stoją pracownicy, ich rodziny, lokalne firmy i samorządy. O miejscach pracy, nowych kompetencjach i przyszłości regionów trzeba myśleć przed podjęciem nieodwracalnych decyzji, nie dopiero po zamknięciu zakładu - mówi Marian Zmarzły, wiceminister energii.

– Nie możemy poprawiać bilansów kosztem bezpieczeństwa ludzi – mówi dr inż. Marian Zmarzły, wiceminister energii. W rozmowie z netTG.pl ostrzega przed skutkami pochopnych odejść doświadczonych górników, wskazuje na potrzebę wspólnej analityki sektora i zaprasza zarządy spółek do otwartej debaty 19 listopada na Politechnice Śląskiej.

Według najnowszych indeksów Agencji Rozwoju Przemysłu we wrześniu węgiel dla energetyki podrożał o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca, a dla ciepłownictwa o 2,9 proc. Cisnie się więc na usta pytanie - czy branża może odetchnąć?

- Z takimi wnioskami byłbym bardzo ostrożny. Niektórzy już przedstawiają poprawę wyników górnictwa jako dowód skuteczności transformacji. Tymczasem gdy masowym odejściom doświadczonych pracowników towarzyszy wzrost cen węgla, bilans może wyglądać lepiej, choć kondycja kopalń wcale się nie poprawia. Nie wolno mylić krótkoterminowego wyniku ekonomicznego z trwałą poprawą sytuacji sektora. Najbardziej niepokoi mnie ryzyko kadrowe. Zbyt pochopne zachęcanie do odejść na emerytury, bez analizy kompetencji i potrzeb ruchowych kopalń, może naruszyć ciągłość pracy załóg. W górnictwie doświadczenie przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo. Musimy monitorować utratę kluczowych kompetencji, identyfikować zagrożenia i wdrażać środki ograniczające ryzyko. Nie możemy poprawiać bilansów kosztem bezpieczeństwa ludzi. Warto też spojrzeć na dane ARP w ujęciu rocznym: we wrześniu węgiel dla energetyki był tańszy o 0,2 proc. niż rok wcześniej, a dla ciepłownictwa o 5 proc. Jeden miesiąc wzrostów nie przesądza o odwróceniu trendu. Kopalni nie otwiera się na jeden sezon ani nie zamyka z powodu kilku słabszych miesięcy. Skutki takich decyzji odczuwa się przez dziesięciolecia – wskazuje wiceminister Marian Zmarzły.

W kontekście czwartkowej (19 bm.) konferencji „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się na Politechnice Śląskiej wiceszef resortu energii podkreśla, że będzie ona okazja do szczerej rozmowy. Od prezesów spółek chciałby usłyszeć, jak oceniają sytuację swoich firm, co najbardziej utrudnia im działanie, jakiego wsparcia potrzebują i co możemy zrobić wspólnie.

- Nie chodzi o przegląd sukcesów, lecz o nazwanie problemów i wskazanie rozwiązań. Potrzebujemy konkretów: realnych możliwości produkcyjnych, niezbędnych inwestycji, rezerw efektywności i decyzji, na które czekają zarządy. PGG, JSW, Południowy Koncern Węglowy, Węglokoks Kraj, Bogdanka, KGHM i przedsiębiorstwa energetyczne działają na różnych rynkach, ale współtworzą bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Nie wolno rozpatrywać ich przyszłości w oderwaniu od siebie. Chciałbym, żeby każdy z prezesów powiedział w Gliwicach dwie rzeczy: czego jego przedsiębiorstwo potrzebuje i co może zaoferować Polsce w kolejnej dekadzie. Oczekuję rzetelnej diagnozy, konkretnych propozycji i gotowości do współodpowiedzialności za przyszłość sektora. Najważniejsze, żebyśmy wyjechali z odpowiedzią na pytanie: co możemy zrobić razem i od czego zaczynamy – zaznacza.

Na pytanie czy w jego opinii konferencja przyniesie coś więcej niż kolejne deklaracje? – dodaje:

- Sama konferencja nie zastąpi decyzji. Może jednak pomóc ustalić priorytety: które zdolności wydobywcze są strategiczne, jakie są koszty scenariuszy transformacji i kto odpowiada za ich realizację. Chcę, by z Gliwic wyszły rekomendacje, z którymi będzie można dalej pracować. Jest jeszcze jeden ważny adresat tej rozmowy: młodzi ludzie wybierający studia i przyszły zawód. Musimy im pokazać, że transformacja nie oznacza końca zapotrzebowania na inżynierów. Przeciwnie – otwiera nowe możliwości w całym sektorze surowcowo-energetycznym. Transformacja nie dokonuje się sama. Potrzebujemy geologów, górników, energetyków oraz specjalistów od automatyzacji, cyfryzacji i ochrony środowiska. Ktoś musi te zmiany zaprojektować, nadzorować i bezpiecznie przeprowadzić. Cieszę się, że minister Krzysztof Galos przedstawi perspektywę polityki surowcowej, także w obszarze surowców krytycznych, a profesor Krzysztof Szamałek pokaże potencjał polskich złóż i badań geologicznych. To również opowieść o perspektywach zawodowych dla młodego pokolenia. I proszę zwrócić uwagę, gdzie się spotykamy: na Politechnice Śląskiej. Ta uczelnia od pokoleń kształci inżynierów dla polskiego przemysłu. Wierzę, że będzie nadal przygotowywać kadry do bezpiecznego przeprowadzenia zmian w górnictwie i energetyce.

Mocno też akcentuje fakt, że nie ma odpowiedzialnej transformacji bez człowieka.