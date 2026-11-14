Jak pisze ABC News, firma górnicza Argo Resources z australijskiego stanu Queensland ponownie otworzyła kopalnię węgla New Burton w Bowen Basin. W 2025 roku zakład został objęty postępowaniem upadłościowym.

Jak pisze ABC News, firma górnicza Argo Resources z australijskiego stanu Queensland ponownie otworzyła kopalnię węgla New Burton w Bowen Basin. W 2025 roku zakład został objęty postępowaniem upadłościowym.

Mowa o kopalni New Burton Mine w pobliżu Moranbah, około 120 kilometrów na południowy zachód od Mackay. Firma Argo zatrudniła 275 osób, które podejmą pracę w zakładzie - informuje ABC News.

Premier stanu Queensland David Crisafulli ponownie otworzył kopalnię, stwierdzając, że wydobycie węgla ma „świetlaną przyszłość”.

Ludzie muszą wiedzieć, że przyszłość górnictwa w Queensland jest bezpieczna – powiedział Crisafulli.

Premier dodał, że rząd Queensland nie wsparł kopalni żadnymi zachętami finansowymi, ani nie opóźnił płatności należności licencyjnych. Jak stwierdził Crisafulli cytowany przez ABC NEWS, „podatnicy z Queensland nie tylko nie stracą ani centa z tego powodu, ale staną się beneficjentami netto, ponieważ tantiemy są wypłacane i to w całości”.

Dyrektor generalny Argo, Richard Livingstone-Blevins powiedział, że firma planuje wydobyć 10 milionów ton węgla nadającego się do sprzedaży do 2028 roku. Odmówił komentarza na temat przyczyn braku rentowności poprzednich właścicieli kopalni.