Górnictwo

Rybnicki nadzór górniczy ocenił stan obudowy wyrobisk podziemnych

12 listopada odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami działów górniczych kopalń węgla kamiennego.

Monika Krezel

Monika Krężel

13 listopada 2026, 11:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono tematyce likwidacji ścian oraz transportu i demontażu sekcji obudów zmechanizowanych

fot: WUG

12 listopada odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami działów górniczych kopalń węgla kamiennego.

Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono tematyce likwidacji ścian oraz transportu i demontażu sekcji obudów zmechanizowanych. Omówiono sposoby przygotowania ścian do likwidacji, zastosowane technologie likwidacji wraz z zabezpieczeniem zawału oraz transport obudowy w przedziale transportowym i technologie zastosowane podczas demontażu sekcji w komorach demontażowych - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Uczestnicy narady zapoznali się z wynikami kontroli stanu obudowy wyrobisk podziemnych oraz harmonogramem wymiany lub wzmacniania obudowy.

Poza tym omówiono stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku, wypadki, do których doszło w tym roku oraz zaproponowane działania naprawcze, a także najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów OUG.

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