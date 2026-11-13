Rybnicki nadzór górniczy ocenił stan obudowy wyrobisk podziemnych

Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono tematyce likwidacji ścian oraz transportu i demontażu sekcji obudów zmechanizowanych. Omówiono sposoby przygotowania ścian do likwidacji, zastosowane technologie likwidacji wraz z zabezpieczeniem zawału oraz transport obudowy w przedziale transportowym i technologie zastosowane podczas demontażu sekcji w komorach demontażowych - informuje Wyższy Urząd Górniczy.

Uczestnicy narady zapoznali się z wynikami kontroli stanu obudowy wyrobisk podziemnych oraz harmonogramem wymiany lub wzmacniania obudowy.

Poza tym omówiono stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku, wypadki, do których doszło w tym roku oraz zaproponowane działania naprawcze, a także najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów OUG.