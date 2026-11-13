Górnictwo

Spotkanie o bezpieczeństwie pracy w LW Bogdanka

10 listopada odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z zakładowym inspektorem pracy kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka.

Monika Krezel

Monika Krężel

13 listopada 2026, 10:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

LW Bogdanka

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

10 listopada odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z zakładowym inspektorem pracy kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka.

W trakcie spotkania omówiono stan bezpieczeństwa pracy w LW Bogdanka w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz w pozostałych spółkach węglowych - poinformował Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Dyrektor OUG w Lublinie wskazał na przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń oraz przedstawił wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych.

Poza tym omówiono też nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów OUG w Lublinie podczas przeprowadzonych kontroli, w tym przykłady niebezpiecznych zachowań wśród pracowników LW Bogdanka - podaje WUG.

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