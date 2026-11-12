Górnictwo

Spotkanie o poprawie bezpieczeństwa w kopalni siarki

W Kopalni Siarki Osiek odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z kierownictwem zakładu, kierownikami działów ruchu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowymi społecznymi inspektorami pracy, a także przedstawicielami firm wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.

Monika Krezel

Monika Krężel

12 listopada 2026, 13:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

Spotkanie w Kopalni Siarki Osiek

fot: WUG

W Kopalni Siarki Osiek odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z kierownictwem zakładu, kierownikami działów ruchu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowymi społecznymi inspektorami pracy, a także przedstawicielami firm wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Przeanalizowano przykłady wypadków zaistniałych w górnictwie na skutek zagrożeń technicznych oraz podsumowano działania wdrożone w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy - informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Uczestnicy zapoznali się z wnioskami płynącymi z rocznego raportu Wyższego Urzędu Górniczego pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego w związku z działalnością geologiczno-górniczą w 2025 roku”. Szczególną uwagę poświęcono wzrostowi liczby wypadków związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych, szczegółowo omawiając przyczyny tych zdarzeń oraz niezbędne działania prewencyjne.

Spotkanie miało miejsce 10 listopada.

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