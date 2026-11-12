Spotkanie o poprawie bezpieczeństwa w kopalni siarki

Co to są transpondery? Kto trafił na grubę prosto z… Jarocina? Ile jeszcze będą fedrować kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 13 listopada.