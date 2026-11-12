Spotkanie o poprawie bezpieczeństwa w kopalni siarki
W Kopalni Siarki Osiek odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z kierownictwem zakładu, kierownikami działów ruchu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowymi społecznymi inspektorami pracy, a także przedstawicielami firm wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.
fot: WUG
Spotkanie w Kopalni Siarki Osiek
fot: WUG
W Kopalni Siarki Osiek odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z kierownictwem zakładu, kierownikami działów ruchu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowymi społecznymi inspektorami pracy, a także przedstawicielami firm wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.
Podczas spotkania omówiono aktualny stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Przeanalizowano przykłady wypadków zaistniałych w górnictwie na skutek zagrożeń technicznych oraz podsumowano działania wdrożone w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy - informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.
Uczestnicy zapoznali się z wnioskami płynącymi z rocznego raportu Wyższego Urzędu Górniczego pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego w związku z działalnością geologiczno-górniczą w 2025 roku”. Szczególną uwagę poświęcono wzrostowi liczby wypadków związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych, szczegółowo omawiając przyczyny tych zdarzeń oraz niezbędne działania prewencyjne.
Spotkanie miało miejsce 10 listopada.