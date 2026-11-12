W Górniczej o zagrożeniu tąpaniami i bezpieczeństwie górników

Co to są transpondery? Kto trafił na grubę prosto z… Jarocina? Ile jeszcze będą fedrować kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 13 listopada.

Co to są transpondery? Kto trafił na grubę prosto z… Jarocina? Ile jeszcze będą fedrować kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 13 listopada.

W tym numerze TG nasz czołówkowy materiał dotyczy systemów bezpieczeństwa, które stosowane są przez górnicze spółki.

„Zagrożenie tąpaniami towarzyszy eksploatacji węgla w większości kopalń węgla kamiennego. Zakłady górnicze starają się w jak najlepszy sposób zapewnić bezpieczeństwo swych załóg. Tak jest też w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, gdzie od kilku miesięcy działa system automatycznej ewidencji i lokalizacji załogi PORTAS” – pisze red. Kajetan Berezowski w tekście „Fedrowanie pod okiem transponderów”.

System monitoruje lokalizację załogi w strefach szczególnego zagrożenia z dokładnością do dwóch metrów. Umożliwia też zliczanie sumaryczne osób wchodzących do zagrożonego rejonu, aby móc następnie szybko wycofać pracowników, jeśli zajdzie taka konieczność. Podstawowymi elementami systemu są transpondery i węzły radiowe. Transpondery, czyli tzw. tagi, pobierane są na lampowni i przypisywane indywidualnie do pracownika udającego się w rejon ściany. Nosi się je na szyi, podobnie jak identyfikatory.

Na grubę prosto z Jarocina

W tym numerze TG zapraszamy także na sentymentalny spacer z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Bohater tekstu zatytułowanego „Do pracy na grubie przyjął się prosto z Jarocina. Dominik Kolorz zabrał nas na spacer” oprowadził nas po miejscach dla siebie kluczowych. Od kopalni, gdzie trafił jako 19-latek po stadion ROW Rybnik.

„Nasz spacer rozpoczęliśmy od dawnej kopalni Rymer, w której Dominik Kolorz stawiał pierwsze zawodowe kroki. Wizyta na terenie zakładu była dla niego podróżą wyjątkowo sentymentalną. Dziś po dawnej kopalni pozostała zaledwie część zabudowań, a mieści się tu obecnie Elektrociepłownia Rymer, wchodząca w skład Polskiej Grupy Górniczej” – można przeczytać w tekście, który napisał red. Tomasz Czoik. Zdjęcia zrobiła red. Katarzyna Zaremba-Majcher.

„Mój pierwszy dzień na kopalni pamiętam jak dziś – to był 15 sierpnia 1984 r. Przyjechałem prosto z festiwalu w Jarocinie i znad morza. Miałem długie włosy. W dowodzie odhaczona pieczątka o przyjęciu, a na drugi dzień od razu pierwsza szychta. Wielu z nas szło wtedy na kopalnię, żeby uciec przed wojskiem. Mieliśmy trafić na pierwszą zmianę, a rzucono nas od samego początku na drugą, na oddział przygotowawczy GRP6. Zjeżdżamy na dół, a tam napotykamy awarię przenośnika kombajnowego. Cieśla górniczy drze się do mnie: „Mody, przynieś kąski, przynieś trójki, piątki!”. A ja stoję całkowicie zagubiony i nie mam pojęcia, o czym on mówi. Dopiero po dwóch tygodniach pojąłem, że chodziło o kawałki łańcucha do naprawy. Z tej pierwszej szychty wróciłem do domu niedomyty i pomyślałem sobie: „Kuźwa, może w tym wojsku byłoby jednak lepiej, bo tu jest ciężki Sajgon”. Ale ekipa na oddziale była świetna” – opowiada Dominik Kolorz w naszym materiale.

Co z kopalniami JSW?

W najnowszym wydaniu „Trybuny Górniczej” wracamy także do wydarzeń sprzed 30 lat. A dokładnie omawiamy numer, który ukazał się 14 listopada 1996 roku. Kolejny raz pisaliśmy w nim o kopalni Żory.

„Wskutek decyzji z 1992 r. o likwidacji tej kopalni od razu straciło pracę 500 górników (odeszli na zasiłki osłonowe), a w ciągu 1993 r. kolejnych 1200. Oficjalne rozpoczęcie eksploatacji węgla w tej kopalni miało miejsce w grudniu 1979 r. „Była ona pomyłką od samego początku i należy do tych inwestycji, których kosztowne utrzymywanie przy życiu opłacało całe społeczeństwo, ale płacić już nie chce i nie musi” – pisaliśmy 30 lat temu.

W archiwalnym wydaniu gazety zastanawialiśmy się także, jak długo będą fedrować kopalnie JSW. Przypomnieliśmy, że zasoby operatywne węgla w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej determinują żywotność poszczególnych zakładów górniczych. „Obecny stan – w oparciu o czynne poziomy – przedstawia się następująco: KWK Borynia – 20 lat, KWK Jas-Mos – 9 lat, KWK Krupiński – 11 lat, KWK Morcinek – 24 lata, kopalnia Pniówek – 14 lat i KWK Zofiówka – 13 lat” – wyliczaliśmy. Tekst o numerze TG z 1996 r. przygotowała red. Monika Krężel.

W najnowszym wydaniu naszej gazety tradycyjnie publikujemy również felieton Jacka Korskiego, polecamy też materiał o wizycie tarnogórskich gwarków w Atenach.

Jak zwykle w Górniczej Czytelnicy na pewno znajdą wiele interesujących materiałów.

Zapraszamy do lektury.