Górnictwo

Orzeł zdobiący kopalnię Centrum jest już po renowacji. Teraz stoi obok wagoników

Przetrwał próbę czasu, został ocalony i znów prezentuje się okazale. Metalowy orzeł w koronie, przez lata zdobiący kopalnię Centrum, przeszedł gruntowną konserwację i odzyskał dawny blask.

Monika Krezel

Monika Krężel

12 listopada 2026, 12:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK

Teraz orzeł prezentuje się wyjątkowo

fot: SRK

Przetrwał próbę czasu, został ocalony i znów prezentuje się okazale. Metalowy orzeł w koronie, przez lata zdobiący kopalnię Centrum, przeszedł gruntowną konserwację i odzyskał dawny blask.

W październiku orzeł przeszedł gruntowne prace konserwacyjne. Figurę starannie odnowiono i pomalowano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy odwzorowywaniu godła Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki patriotycznej postawie i zaangażowaniu pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń orzeł odzyskał dawny blask. Dziś ponownie przyciąga wzrok, łącząc pamięć o górniczej przeszłości z szacunkiem dla narodowych symboli - informuje SRK.

Jak podaje bytomska spółka, przez lata bytomski orzeł miał swoje "gniazdo" na szczycie budynku przeróbki KWK Centrum. W czerwcu 2019 roku, w trakcie likwidacji zakładu, orzeł został zdemontowany i zabezpieczony. Jego znakiem rozpoznawczym było wygięte prawe skrzydło, które wymagało naprawy. Dzięki zaangażowaniu pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń udało się je wyprostować i zachować figurę, która stała się jedną z pamiątek po funkcjonującym niegdyś zakładzie. 

Ocalony orzeł otrzymał specjalny stojak i znalazł nowe miejsce na terenie dawnej kopalni. Stanął w towarzystwie wagoników górniczych. W ten sposób nadal przypomina o historii kopalni, z którą przez lata był związany.

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