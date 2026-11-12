Górnictwo

Było wyrobisko, będzie jezioro. Niedługo koniec wydobycia na Polu Bełchatów

Po zakończeniu eksploatacji na Polu Bełchatów, teren stanie się dużym sztucznym jeziorem. Nie stanie się to jednak od razu.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

12 listopada 2026, 10:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE GiEK

Kopalnia Bełchatów

fot: PGE GiEK

Po zakończeniu eksploatacji na Polu Bełchatów, teren stanie się dużym sztucznym jeziorem. Nie stanie się to jednak od razu.

Pod koniec listopada ma się zakończyć wydobycie węgla na Polu Bełchatów. Większość ciężkiego sprzętu została już przeniesiona na sąsiednie Pole Szczerców. Po tym, jak eksploatacja dobiegnie końca, teren będzie pełnić nowe funkcje. Zostanie on zalany i będzie największym sztucznym jeziorem w centralnej Polsce.

Zanim dawne wyrobisko zamieni się w jezioro, czeka je spora metamorfoza. Aby przygotować teren na przyjęcie wody, trzeba przemieścić około 220 milionów metrów sześciennych ziemi, a także wyprofilować dno i zabezpieczyć skarpy, dlatego zbiornik nie powstanie od razu po zakończeniu wydobycia.

Według dokumentacji technicznej napełnianie wyrobiska wodą potrwa 17–19 lat, przy docelowej głębokości jeziora ok. 170 m. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (plaża, przystań) zaplanowano w kolejnym etapie.

Pole Bełchatów, wchodzące w skład największej kopalni węgla brunatnego w Polsce, było eksploatowane od listopada 1980 roku. 

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