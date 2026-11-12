W programie debaty znalazły się problemy bezpieczeństwa dostaw, możliwości inwestycyjnych, efektywności wydobycia, nowych technologii i odpowiedzialnego prowadzenia zmian.

- Chcemy usłyszeć, co już udało się osiągnąć, jakie inwestycje i technologie otwierają nowe możliwości oraz jakie warunki są potrzebne do trwałej poprawy efektywności- zwraca uwagę prof. Krzysztof Filipowicz.

W programie debaty znalazły się problemy bezpieczeństwa dostaw, możliwości inwestycyjnych, efektywności wydobycia, nowych technologii i odpowiedzialnego prowadzenia zmian.

Od miedzi i węgla koksowego po energetykę, automatyzację i tereny pogórnicze – druga część konferencji „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026” w Gliwicach ma pokazać przyszłość sektora oczami przedsiębiorstw. 19 listopada na Politechnice Śląskiej głos zabiorą przedstawiciele największych spółek górniczych i energetycznych.

Przemysł wobec nowych wyzwań

Po sesji poświęconej strategicznym decyzjom państwa organizatorzy oddadzą głos przemysłowi. W programie znalazły się problemy bezpieczeństwa dostaw, możliwości inwestycyjnych, efektywności wydobycia, nowych technologii i odpowiedzialnego prowadzenia zmian. Tak szerokie zestawienie ma pokazać, że sektor surowcowy nie jest jednorodny, choć poszczególne przedsiębiorstwa współtworzą bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

Od godz. 10.20 przewidziano wystąpienie dotyczące miedzi i surowców krytycznych. Następnie Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej, ma przedstawić rolę PGG w nowej architekturze energetycznej państwa. Kolejny temat to znaczenie węgla koksowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej dla bezpieczeństwa przemysłowego Polski i Europy.

Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, omówi węgiel brunatny, bezpieczeństwo systemu i odpowiedzialność za regiony. W programie znalazła się również perspektywa Lubelskiego Zagłębia Węglowego – energii, kompetencji i zarządzania zmianą.

Nowe technologie i odpowiedzialność po wydobyciu

Tomasz Surowiak, główny inżynier do sparw energomechanicznych ZG Janina, zaprezentuje możliwości automatyzacji procesów wydobycia. Z kolei Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, podejmie temat bezpieczeństwa i rozwoju terenów pogórniczych. To dwa różne etapy życia kopalni, które łączy potrzeba kompetentnego zarządzania i myślenia w długim horyzoncie.

– Nie chodzi nam o kolejną prezentację wyłącznie trudności. Chcemy usłyszeć, co już udało się osiągnąć, jakie inwestycje i technologie otwierają nowe możliwości oraz jakie warunki są potrzebne do trwałej poprawy efektywności. Dla studentów spotkanie z ludźmi zarządzającymi tymi przedsiębiorstwami ma szczególną wartość – mówi dziekan prof. Krzysztof Filipowicz.

Marian Zmarzły w rozmowie z Trybuną Górniczą zachęca zarządy, by przedstawiły realne możliwości produkcyjne, potrzeby inwestycyjne i obszary poprawy efektywności. Zdaniem wiceministra stabilne wyniki przedsiębiorstw, bezpieczeństwo pracy i zachowanie kluczowych kompetencji powinny być planowane łącznie.

Wiedza inżynierska spotyka praktykę

Obecność przedstawicieli kopalń i firm energetycznych ma także wymiar edukacyjny. Dla studentów i kandydatów na studia techniczne to możliwość przekonania się, w jakich dziedzinach – od geologii i eksploatacji po automatykę, cyfryzację i ochronę środowiska – będą potrzebni inżynierowie kolejnego pokolenia.

Debatę w Gliwicach objęły swym patronatem Trybuna Górnicza i portal nettg.pl.

Szczegółowy program: https://gzr2026.fundacjawg.pl/program-sesja-plenarna/

Program sesji ma charakter wstępny. Przy punktach dotyczących miedzi, JSW i Lubelskiego Zagłębia Węglowego nie podano jeszcze w nim nazwisk wszystkich prelegentów.