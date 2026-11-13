Górnictwo

W tym kraju górnicy są dobrze opłacani i nadal chętnie zatrudniani

Kanadyjskie górnictwo wciąż chętnie zatrudnia i nadal dobrze płaci – mówią badania tamtejszej gospodarki.

Robert Passia

Robert Passia

13 listopada 2026, 10:41

fot: ARC

Są dane dotyczące zarobków w kanadyjskim górnictwie.

fot: ARC

Kanadyjskie górnictwo wciąż chętnie zatrudnia i nadal dobrze płaci – mówią badania tamtejszej gospodarki.

Jak pisze portal Mining.com, pensje brutto kanadyjskich pracowników w sektorze zasobów naturalnych i górnictwa, wzrosły w październiku o 4,1% w ujęciu rok do roku – wynika z danych o wynagrodzeniach opublikowanych przez ADP Canada.

Z kolei sierpniowe badanie płac Statistics Canada wskazało, że średnie tygodniowe zarobki w górnictwie, kamieniołomach oraz przemyśle naftowo-gazowym wyniosły wtedy 2584 dolarów kanadyjskich (CAD). Średnia dla wszystkich branż wyniosła wtedy 1355 CAD. Analizując odczyty z ostatnich lat, kanadyjscy górnicy odnotowali wzrost płac brutto od października 2022 roku o około 27%. To więcej niż w jakimkolwiek innym sektorze – wynika z danych ADP. 

Jak czytamy w Mining.com, ciekawie wyglądają też dane dotyczące zatrudnienia w kanadyjskim górnictwie. Według Statistics Canada. Liczba pracowników w tym sektorze wzrosła w sierpniu o 3,9% rok do roku - do 226,6 tys. osób. Stanowi to najwyraźniejszy wzrost spośród 20 badanych sektorów. W całej kanadyjskiej gospodarce zatrudnienie wzrosło zaledwie o 0,3%.

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