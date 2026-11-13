Górnictwo

Gliwicka Barbórka już po raz piąty połączy górników z całej Polski

Od orszaku do wielkiej biesiady. W Gliwicach przez kolejne lata powstało miejsce spotkań absolwentów, czynnych zawodowo górników, rodzin i przedstawicieli różnych przedsiębiorstw.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

13 listopada 2026, 08:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

To, że możemy wspólnie przejść w orszaku i spotkać się, ma ogromne znaczenie – podkreśla dziekan prof. inż. Krzysztof Filipowicz.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Od orszaku do wielkiej biesiady. W Gliwicach przez kolejne lata powstało miejsce spotkań absolwentów, czynnych zawodowo górników, rodzin i przedstawicieli różnych przedsiębiorstw.

Barbórkowe orkiestry, tradycyjny skok przez skórę, spotkania absolwentów i wielka Górnicza Biesiada w Arenie Gliwice – to finał V Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków. Tegoroczne obchody 18–20 listopada łączą wspólnotę górniczego stanu z międzynarodową nauką i debatą o przyszłości przemysłu.

Gliwickie spotkanie nie jest jednorazową uroczystością. W 2024 r. odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków, zwieńczona biesiadą w Arenie Gliwice. W 2025 r. uroczystości z orszakiem i akademią ponownie zakończyła Górnicza Biesiada w tej samej hali. W tym roku organizatorzy zapraszają na piątą edycję, podkreślając, że spotkanie stało się dorocznym świętem górników z różnych części kraju.

– W Gliwicach przez kolejne lata udało się zbudować coś więcej niż program uroczystości. Powstało miejsce spotkania absolwentów, czynnych zawodowo górników, rodzin i przedstawicieli różnych przedsiębiorstw. Chcemy zachować tę wspólnotę, a zarazem przekazywać jej tradycje studentom – mówi dziekan Krzysztof Filipowicz.

Najpierw spotkanie pokoleń

Już w środę 18 listopada zaplanowano powtórną immatrykulację absolwentów, którzy rozpoczęli studia w 1976 r. Po pięćdziesięciu latach wrócą symbolicznie do roli studentów Politechniki Śląskiej. Uroczystość na Wydziale rozpocznie się o godz. 11.00. Jej sens wykracza poza wspomnienia: pokazuje ciągłość akademickiej i górniczej wspólnoty.

19 listopada odbędzie się konferencja „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026”, a obok niej sesja posterowa i międzynarodowe warsztaty „From Geological Resources to Sustainable Post-Mining Landscapes”. Badacze podejmą zagadnienia nowych zastosowań infrastruktury pogórniczej, odzysku surowców oraz technologii związanych z zagospodarowaniem terenów po eksploatacji.

Piątek pod znakiem św. Barbary

Główne uroczystości zaplanowano na 20 listopada. O godz. 9.00 rozpocznie się Msza Święta w kościele pw. św. Michała Archanioła. Potem wyruszy orszak i złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem św. Barbary. W godz. 10.45–13.30 przewidziano Spotkanie z Biznesem, a od godz. 13.30 – koncert Orkiestry KWK Sośnica.

O godz. 14.30 w Auli 300 rozpocznie się Akademia Barbórkowa. W programie znalazły się tradycyjne elementy górniczego święta, w tym skok przez skórę i nadanie stopni górniczych. Następnie, o godz. 16.00, uformuje się orszak, który przejdzie do PreZero Areny Gliwice. Tam w godz. 17.00–22.00 odbędzie się Górnicza Biesiada.

Biesiada – wspólna część opowieści

– Barbórka pozwala nam pamiętać o tych, którzy budowali polski przemysł, ale też spojrzeć w oczy młodym ludziom, którzy przejmą po nas odpowiedzialność. To, że możemy wspólnie przejść w orszaku i spotkać się przy biesiadnych stołach, ma dla naszej społeczności ogromne znaczenie – podkreśla dziekan.

W przygotowanie obchodów angażują się m.in. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Kadra, Związek Zawodowy Górników w Polsce i Fundacja dla Wydziału.

– Serdecznie dziękuję wszystkim współorganizatorom i partnerom, a do Gliwic zapraszam zarówno naszych absolwentów i studentów, jak i górników z całej Polski. Spotkajmy się, aby świętować Barbórkę, przypomnieć sobie wspólną historię i porozmawiać o przyszłości – zaprasza dziekan prof. inż. Krzysztof Filipowicz.

 

 

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