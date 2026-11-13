Pamięć i tożsamość

Byłeś górnikiem? Możesz zostać przewodnikiem

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu poszukuje przewodników po tamtejszych podziemiach.

Robert Passia

Robert Passia

13 listopada 2026, 11:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przewodnicy mogą pracować m. in. w kopalni Guido.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu poszukuje przewodników po tamtejszych podziemiach.

Poszukiwani są pasjonaci Śląska, jego historii i tradycji (mile widziani byli górnicy), których cechuje kreatywność, dobrze czują się w pracy z ludźmi oraz dysponują wolnym czasem także w weekendy. Atutami w rekrutacji będą: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, umiejętność pracy z grupą, znajomość języków obcych oraz porozumiewanie się po śląsku.

Muzeum Górnictwa Węglowego oferuje m.in. elastyczne godziny pracy (umowa zlecenie), zarobki zależne od liczby przepracowanych godzin, zdobycie uprawnień przewodnika po zabrzańskich podziemiach oraz unikalną możliwość nauki obsługi górniczego kombajnu.

Po analizie zgłoszeń wybrane osoby czeka kurs muzealny, egzamin teoretyczny i praktyczny, a po ich zdaniu – szkolenie z maszyn górniczych oraz wdrożenie pod okiem doświadczonego przewodnika. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

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