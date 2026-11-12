Górnicza orkiestra świętuje 120-lecie założenia!

W tym roku Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu świętuje 120-lecie istnienia. Podczas mszy świętej poświęcono nowy sztandar orkiestry.

W tym roku Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu świętuje 120-lecie istnienia. Podczas mszy świętej poświęcono nowy sztandar orkiestry.

Są tradycje, które przetrwały pokolenia, bo wciąż są obecne w życiu ludzi. Taką tradycją jest muzyka górniczych orkiestr dętych – nieodłączny element kultury Górnego Śląska, towarzyszący ważnym uroczystościom i budujący poczucie wspólnoty – napisało Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.

W tym roku Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu świętuje 120-lecie istnienia. Jubileusz stał się okazją do wyjątkowego spotkania - mszy świętej odprawionej 8 listopada w Kaplicy św. Barbary, 170 metrów pod ziemią w Kopalni Guido w Zabrzu.

Podczas mszy świętej odbyło się również uroczyste poświęcenie nowego sztandaru Orkiestry, który powstał specjalnie z okazji jubileuszu 120-lecia jej działalności. Sztandar ten stanowi wyjątkowy symbol wieloletniej tradycji, wspólnej pasji oraz pokoleń muzyków tworzących historię Orkiestry. 120 lat historii Orkiestry to 120 lat dziedzictwa, które nadal brzmi i łączy pokolenia – czytamy na facebookowym profilu zabrzańskiego Muzeum.

Jak podkreśla Muzeum to również moment, by przypomnieć, jak ważna jest ochrona tego dziedzictwa. W 2023 roku tradycja górniczych orkiestr dętych została wpisana na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis podkreśla jej wartość i znaczenie, ale także potrzebę przekazywania jej kolejnym pokoleniom.



