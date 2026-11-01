Marian Zmarzły: Pamiętamy o tych, którzy nie wrócili do domu

W listopadowych dniach pamięci o zmarłych górnicza wspólnota wraca myślami do tych, których zabrakło przy rodzinnym stole. Marian Zmarzły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, kieruje do górników, ratowników, emerytów i ich rodzin osobiste przesłanie. Wspomina poległych, zwraca się do ich bliskich i przypomina: pamięć zobowiązuje także do troski o bezpieczeństwo tych, którzy dziś zjeżdżają pod ziemię.

Wiceminister energii Marian Zmarzły oddał hołd poległym górnikom i ratownikom górniczym pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych CSRG w Bytomiu.

W listopadowych dniach pamięci o zmarłych górnicza wspólnota wraca myślami do tych, których zabrakło przy rodzinnym stole. Marian Zmarzły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, kieruje do górników, ratowników, emerytów i ich rodzin osobiste przesłanie. Wspomina poległych, zwraca się do ich bliskich i przypomina: pamięć zobowiązuje także do troski o bezpieczeństwo tych, którzy dziś zjeżdżają pod ziemię.

Przed Wszystkimi Świętymi wiceminister energii Marian Zmarzły, wspólnie z Jerzym Krótkim wiceprezesem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, oddali hołd zmarłym górnikom i ratownikom pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych w CSRG w Bytomiu. W przesłaniu skierowanym do górniczej społeczności wiceminister podkreśla, że myśli przede wszystkim o rodzinach — o domach, w których brakuje najbliższej osoby.

Pniówek, Zofiówka, Halemba — te nazwy kopalń przywołują tragedie, które pozostawiły trwały ślad w pamięci całego środowiska. Minister wspomina również ofiary pojedynczych wypadków, często pozostających poza uwagą mediów. Każdej rodzinie dotkniętej stratą należy się ta sama pamięć, szacunek i wsparcie.

Poniżej publikujemy przesłanie Mariana Zmarzłego z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Drodzy Górnicy i Ratownicy Górniczy,

Szanowni Emeryci, Drogie Górnicze Rodziny,

w przededniu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego kieruję do Was słowa pamięci, bliskości i solidarności. Wracamy myślami do ludzi, których zabrakło — ich głosów, uśmiechów

i wspólnie przeżytych chwil.

Składając kwiaty pod tablicą pamięci w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, wspólnie z wiceprezesem Jerzym Krótkim, oddałem hołd górnikom i ratownikom, którzy stracili życie podczas pracy i niesienia pomocy. Myślałem przede wszystkim o ich rodzinach i domach, w których wciąż brakuje ukochanej osoby.

Zwracam się do Was nie tylko jako przedstawiciel rządu, lecz także jako górnik, przez lata związany z pracą kopalń i akcjami ratowniczymi. W naszej branży słowa „wróć bezpiecznie” mają szczególną wagę. Wypowiadane przed wyjściem do pracy, są najprostszym wyrazem miłości i troski.

Ze smutkiem wspominam szesnastu górników i ratowników, którzy stracili życie w katastrofie na Pniówku w kwietniu 2022 roku, oraz dziesięciu górników, którzy zginęli 23 kwietnia tego samego roku w Zofiówce.

Szczególne miejsce w naszej pamięci zajmuje Halemba. 21 listopada 2006 roku życie straciło tam dwudziestu trzech górników. W tym roku mija dwadzieścia lat od jednej z najtragiczniejszych katastrof w historii polskiego górnictwa.

Za każdą z tych liczb kryje się człowiek, jego bliscy i niespełnione plany. Dla rodzin czas ma inną miarę: kolejne święta i uroczystości wciąż przypominają o czyjejś nieobecności.

Myślę również o wszystkich, którzy zginęli w pojedynczych wypadkach, często bez rozgłosu. Każde utracone życie zasługuje na tę samą pamięć.

Rodzinom, które straciły najbliższych, chcę powiedzieć: Wasi bliscy pozostają częścią naszej górniczej wspólnoty. Nasza solidarność z Wami nie może kończyć się na rocznicach i złożeniu kwiatów.

Ratownikom górniczym dziękuję za odwagę, wiedzę i gotowość niesienia pomocy. Waszym rodzinom — za siłę i wsparcie, z którymi towarzyszycie tej służbie.

Pamięć o poległych zobowiązuje nas do troski o tych, którzy dzisiaj pracują. Żaden wynik wydobycia, żaden termin i żaden rachunek ekonomiczny nie mogą być ważniejsze od ludzkiego życia.

Na te listopadowe dni życzę wszystkim górnikom, pracownikom kopalń, ratownikom, emerytom i ich rodzinom spokoju serca, bliskości najdroższych i wspomnień, które przynoszą ukojenie. Niech nikomu nie zabraknie drugiego człowieka, z którym można podzielić się tęsknotą.

Tym, którzy również w tych dniach pełnią służbę i pracują, życzę bezpiecznej szychty

i szczęśliwego powrotu do domu. Niech święta Barbara otacza Was swoją opieką.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Troszczmy się o tych, którzy pozostali.

Cześć Ich pamięci!

Szczęść Boże!

dr inż. Marian Zmarzły

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Katowice 01.11.2026