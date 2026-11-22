W Jaworznie odbędzie się spotkanie o wpływie górnictwa na historię miasta i życie jego mieszkańców.

W Jaworznie odbędzie się spotkanie o wpływie górnictwa na historię miasta i życie jego mieszkańców.

Spotkanie wokół tradycji, legend i symboli górniczych poprowadzi Adrian Rams, kustosz Muzeum Miasta Jaworzna. Przybliży on uczestnikom bogatą kulturę górniczą, opowiadając o dawnych zwyczajach, uroczystościach oraz wierzeniach, które na stałe wrosły w dziedzictwo miasta i regionu.

Warto przypomnieć, że górnictwo miało ogromny wpływ na rozwój Jaworzna. Odcisnęło swój wpływ nie tylko na przestrzeni miejskiej, ale także na tradycjach i rodzinnych historiach mieszkańców.

- Spotkanie będzie okazją do poznania zwyczajów towarzyszących górnikom zarówno w codziennym życiu, jak i podczas świątecznych uroczystości. To również możliwość przypomnienia tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie i zastanowienia się nad ich znaczeniem we współczesnej pamięci mieszkańców Jaworzna – pisze Urząd Miasta w Jaworznie.

39. spotkanie z cyklu „Z Historią na Ty” odbędzie się 25 listopada o godz. 18:00 w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5. Wstęp jest wolny.