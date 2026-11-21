To już tradycja. Górnicy po raz kolejny przejdą ulicami miasta
W niedzielę po Barbórce, 6 grudnia, ulicami Tarnowskich Gór ponownie przejdzie uroczysta Parada Górnicza.
fot: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
Ta tradycja w Tarnowskich Górach sięga lat 30. XX wieku
fot: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
W niedzielę po Barbórce, 6 grudnia, ulicami Tarnowskich Gór ponownie przejdzie uroczysta Parada Górnicza.
Organizatorzy ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zapraszają mieszkańców, wszystkich związanych z górnictwem, a także miłośników historii i górniczych tradycji. 6 grudnia, po raz kolejny ulice miasta wypełnią dźwięki orkiestry, górnicze mundury i gwarkowskie stroje.
Program wydarzenia:
- 11:30 – Uroczysta Parada Górnicza – przemarsz z Placu Wolności ulicą Krakowską na tarnogórski Rynek.
- 11:50 – Powitanie braci górniczej na tarnogórskim Rynku przez władze Wolnego Miasta Górniczego.
- 12:30 – Uroczysta Msza Święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji braci górniczej.
Tegoroczny pochód będzie miał szczególny charakter, ponieważ wpisuje się w jubileusz 500-lecia Tarnowskich Gór – miasta, którego historia związana jest z wydobyciem rud srebra, ołowiu i cynku.
Tradycja barbórkowych pochodów w Tarnowskich Górach sięga lat 30. XX wieku. Po wielu dziesięcioleciach przerwy została przywrócona w 2019 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Od 2022 roku uroczysta Parada odbywa się regularnie w niedzielę po Barbórce, przypominając o wielowiekowym górniczym dziedzictwie miasta – przypominają organizatorzy ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
Z historią Tarnowskich Gór związany jest także kult św. Barbary. To właśnie tam w 1721 roku powstało bractwo jej imienia. Dla upamiętnienia tego wydarzenia do dziś w mieście organizowana jest „Barbórka w środku lata”.