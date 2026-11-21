W sobotę nad ranem 21 listopada doszło do silnego wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic. Nie było zagrożenia dla załogi.

W sobotę nad ranem 21 listopada doszło do silnego wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic. Nie było zagrożenia dla załogi.

Wstrząs był mocno odczuwalny na powierzchni w Katowicach i w sąsiednich miastach.

Jak podaje Polska Grupa Górnicza, wstrząs miał miejsce o godz. 5.34, 80 m za frontem ściany 21Z/510/S p.510/2, 45m na południe od upadowej 21z, poziom 900. Jego energia wynosiła 8.0×10^7J.

Wpłynęło 6 zgłoszeń z powierzchni o odczuciu wstrząsu, nie było zagrożenia dla załogi, zaplanowano kontrolę wyrobisk po czasie wyczekiwania.