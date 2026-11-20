Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 listopada wpłynął wniosek o zgodę na połączenie Polskiej Grupy Górniczej ze spółką Węglokoks Kraj poprzez przejęcie jej przez PGG. Konsolidacja spółek daje większe możliwości i perspektywy chociażby w obszarze wykorzystania majątku nieprodukcyjnego. Blisko 500 pracowników Węglokosu Kraj nadal będzie kontynuowało likwidację techniczną i organizacyjną kopalni Bobrek - informuje PGG.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 listopada wpłynął wniosek o zgodę na połączenie Polskiej Grupy Górniczej ze spółką Węglokoks Kraj poprzez przejęcie jej przez PGG. Konsolidacja spółek daje większe możliwości i perspektywy chociażby w obszarze wykorzystania majątku nieprodukcyjnego. Blisko 500 pracowników Węglokosu Kraj nadal będzie kontynuowało likwidację techniczną i organizacyjną kopalni Bobrek - informuje PGG.

Węglokoks Kraj, który zakończył wydobycie w kopalni Bobrek z końcem 2025 roku, koncentruje się obecnie na jej likwidacji. Do spółki należy również Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt, zajmująca się sprzedażą węgla, logistyką i magazynowaniem surowców energetycznych. Zgoda UOKiK jest wymagana, by planowana transakcja mogła dojść do skutku - podaje w komunikacie Polska Grupa Górnicza.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie połączenie obu spółek nastąpi z początkiem 2027 roku. Zgodnie z planem, likwidacją kopalni Bobrek zająłby się oddział KWK w Likwidacji Polskiej Grupy Górniczej, który już dziś prowadzi likwidację kopalni Wujek i Bielszowice.

- Zgodnie z zatwierdzonym Planem Likwidacji kopalnia Bobrek będzie likwidowana do 2029 roku. Pracuje przy tym blisko 500 osób. Po połączeniu obu spółek ci pracownicy będą wykonywali zaplanowane prace na takich samych zasadach – nic się tutaj nie zmieni, tyle że nie będą już pracownikami Węglokoksu Kraj, a Polskiej Grupy Górniczej – mówi Grzegorz Wacławek, wiceprezes ds. restrukturyzacji PGG.

Połączenie obu spółek górniczym jest naturalnym procesem i bardzo racjonalną decyzją – podkreśla z kolei Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

- Konsolidacja spółek to jeden beneficjent pomocy publicznej i uproszczenie struktur. Dalej to także większe możliwości i perspektywy chociażby w obszarze wykorzystania majątku nieprodukcyjnego - mówi prezes Łukasz Deja.

Największa spółka górnicza w Europie czeka teraz na rozpatrzenie wniosku przez UOKiK. Dzięki współpracy obu spółek od kwietnia 2026 roku blisko 700 osób zostało alokowanych na kopalnie Polskiej Grupy Górniczej.