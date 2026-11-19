Zarząd LW Bogdanka, Enea i związki zawodowe podpisały deklarację dotyczącą stabilizacji kopalni. Dokument przewiduje m.in. ustalenie cen węgla na 2027 rok, negocjacje podwyżek zasadniczych oraz rozpoczęcie przygotowań do budowy nowego szybu, uznawanego za kluczową inwestycję dla spółki i grupy Enea.

Zarząd LW Bogdanka, Enea i związki zawodowe podpisały deklarację dotyczącą stabilizacji kopalni. Dokument przewiduje m.in. ustalenie cen węgla na 2027 rok, negocjacje podwyżek zasadniczych oraz rozpoczęcie przygotowań do budowy nowego szybu, uznawanego za kluczową inwestycję dla spółki i grupy Enea.

Rozmowy o przyszłości kopalni Bogdanka odbyły się 19 listopada 2026 r. Uczestniczyli w nim minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, wiceminister Grzegorz Wrona, przedstawiciele zarządów LW Bogdanka i Enei oraz cztery organizacje związkowe: ZZ Górników, NSZZ „Solidarność”, ZZ Przeróbka i ZZ Kadra.

Co zawiera podpisana deklaracja?

Ministerstwo Aktywów Państwowych zadeklarowało rolę mediatora między stroną społeczną a zarządem Bogdanki. Jak wskazano w podpisanym dokumencie, działania mają służyć „ustabilizowaniu sytuacji ekonomicznej i społecznej” w spółce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowe ustalenia obejmują:

udział Bogdanki w zespole ds. wydobycia węgla, tworzonym przez ministra właściwego ds. surowców energetycznych,

wypracowanie w tym zespole długofalowej polityki zapotrzebowania i wydobycia węgla energetycznego,

finalizację do końca listopada 2026 r. negocjacji handlowych dotyczących cen węgla na 2027 rok w ramach Grupy Kapitałowej Enea,

rozpoczęcie na początku grudnia negocjacji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i wykonanie uzgodnionej podwyżki do końca lutego 2027 r.,

rozpoczęcie projektu budowy nowego szybu oraz powołanie do 31 stycznia 2027 r. zespołu jego realizacji, w którym zasiądą także czterej przedstawiciele wskazani przez związki zawodowe.

Zarządy Bogdanki i Enei oświadczyły, że uzgodnione warunki cenowe mają zapewnić spółce stabilne funkcjonowanie oraz realizację inwestycji zabezpieczających wydobycie węgla w perspektywie lat 2027–2029.

Nowy szyb i dalsze kroki

Zarząd kopalni rozpocznie analizy dotyczące nowego szybu, obejmujące jego lokalizację, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania oraz pozostałe uwarunkowania. To jedna z centralnych kwestii deklaracji, ponieważ inwestycja została określona przez ministra Balczuna jako strategiczna zarówno dla Bogdanki, jak i całej grupy Enea.

W ciągu 30 dni od podpisania dokumentu zarządy obu spółek i strona związkowa mają ponownie się spotkać, aby ustalić dalsze decyzje, harmonogram oraz rozwiązania techniczne, finansowe i prawne niezbędne do realizacji deklaracji.

Wojciech Balczun: To ważny moment

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ocenił, że podpisana deklaracja może prowadzić do „systemowych pozytywnych rozstrzygnięć” sporu i dotyczy fundamentalnych kwestii przyszłego funkcjonowania Bogdanki oraz jej roli w grupie Enea.

- Ta deklaracja wyznacza horyzont czasowy na poszczególne punkty i poszczególne elementy, które będą w tej chwili wypracowywane już tak w bardzo istotnych szczegółach. Myślę, że to jest dosyć ważny moment, który pokazuje, że potrafimy skutecznie rozwiązywać problemy ważne z punktu widzenia pracowników, ale również zabezpieczające interesy spółki – powiedział Wojciech Balczun.

Minister podkreślił, że spółka ma stabilną sytuację i plany inwestycyjne, a zadaniem resortu wraz z Ministerstwem Energii jest zapewnienie, by działania te przełożyły się na stabilny rozwój i realizację inwestycji.

- Również docelowo tej kluczowej inwestycji, która jest bardzo strategiczna z punktu widzenia i Grupy Enea, i Bogdanki, czyli budowy nowego szybu – mówił Balczun.

Zapowiedział też, że przygotowania inwestycji mają przebiegać w sposób transparentny, przy udziale strony społecznej.

- Powstanie stosowny zespół z udziałem strony społecznej, która weźmie udział w pracach. Chcemy, żeby te procesy przygotowania tej inwestycji odbywały się w sposób transparentny, przy otwartej kurtynie – dodał minister.

W sprawie płac zaznaczył, że strony uzgodniły harmonogram negocjacji dotyczących systemowego wzrostu wynagrodzeń pracowników Bogdanki. Podkreślił również, że ministerstwo uczestniczyło w rozmowach w roli mediacyjnej, a ustalenia zostały wypracowane między zarządami spółek a stroną społeczną.

Grzegorz Wrona: Spór jako element dialogu

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona ocenił, że wielogodzinne rozmowy pozwoliły wyjaśnić kwestie, które mogły stać się początkiem dłuższego sporu.

- Spór jest częścią dialogu. Dialog, który dzisiaj był przeprowadzony wyjaśnił wiele rzeczy. To wiele godzin okazji do rozmowy i wyjaśnienia tego, co mogło być początkiem jakiegoś dłuższego sporu, który nie ma żadnego uzasadnienia – powiedział Grzegorz Wrona.

Wiceminister podkreślił, że obie strony uznały Lubelski Węgiel Bogdanka za spółkę istotną i rozwijaną.

- Obie strony zgodziły się, że spółka Lubelski Węgiel jest spółką istotną i spółką rozwijaną. Obie strony, czyli strona Enei jako grupy i zarządu Bogdanki – stwierdził Wrona.



