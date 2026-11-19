Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poinformowała o o zakończeniu postępowania dowodowego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, w związku z zagospodarowaniem złoża: „Bzie Dębina 1 - Zachód” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poinformowała o o zakończeniu postępowania dowodowego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, w związku z zagospodarowaniem złoża: „Bzie Dębina 1 - Zachód” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Bzie-Dębina 1-Zachód to złoże węgla kamiennego oraz metanu (jako kopaliny towarzyszącej) w województwie śląskim, zagospodarowywane przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) w ramach kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie (ruch Bzie).

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Bzie Dębina 1-Zachód" już w 2019 roku. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r.

"Łączna wielkość zasobów operatywnych w złożach objętych ww.koncesją oraz uzyskaną w 2008 r. koncesją dotyczącą złoża 'Bzie Dębina 2-Zachód', szacowana jest na ponad 180 mln ton węgla koksowego, co pozwoli na ich eksploatację przez nowo budowaną kopalnię węgla kamiennego 'Bzie-Dębina' przez okres co najmniej 30 lat" - czytamy w komunikacie.