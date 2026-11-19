Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz poinformował, że kolejny kwartał był bardzo udany dla spółki. Zwrócił uwagę na duży wzrost EBITDA oraz niewielki wzrost kosztów operacyjnych.

Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz poinformował, że kolejny kwartał był bardzo udany dla spółki. Zwrócił uwagę na duży wzrost EBITDA oraz niewielki wzrost kosztów operacyjnych.

Przypomniał, że w ciągu pięciu lat koncern chce przeznaczyć na inwestycje 32 mld zł. W opublikowanym w środę kwartalnym raporcie okresowym poinformowano, że w pierwszych 9 miesiącach br. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła zysk netto na poziomie 7,5 mld zł wobec 1 mld zł rok wcześniej, przy 42-proc. wzroście przychodów z umów z klientami i 83-proc. wzroście zysku operacyjnego.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 533 tys. ton (wzrost o 1 proc. r/r), a srebra 1073 tony (wzrost o 8 proc. r/r). Na koniec września br. wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 0,3, co potwierdza efektywną kontrolę zadłużenia. Zaprezentowane wyniki zarząd miedziowej spółki skomentował w czwartek na konferencji prasowej w siedzibie KGHM w Lubinie.

- Mamy za sobą kolejny bardzo udany kwartał. Ten rok, trzy kwartały to w ogóle dobry okres dla spółki. Odnotowaliśmy duże wzrosty EBITDA. Zawdzięczamy to oczywiście m.in. korzystnej koniunkturze na rynku surowców, nawet przy obecnych już w czwartym kwartale turbulencjach związanych z notowaniami cen naszych podstawowych produktów - powiedział prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.

Dobre wyniki i korzystna koniunktura

Zaznaczył jednocześnie, że dobre wyniki i korzystna koniunktura "nie usypiają" spółki.

- Chcemy być przygotowani na trudniejsze czasy, zwłaszcza że mamy przed sobą i realizujemy dość szeroki program inwestycyjny - mówił prezes.

Paszkiewicz szczególną uwagę zwrócił na koszty operacyjne grupy KGHM w ostatnich trzech kwartałach.

- Jeżeli po stronie kosztów odejmiemy czynniki niezależne od nas, czyli przede wszystkim wysoką cenę wsadu obcego, którego używamy, oraz wartość podatku od kopalin czy czynniki wynikające bezpośrednio z sytuacji na rynku surowców energetycznych, to nasze koszty operacyjne wzrosły rok do roku niewiele ponad inflację. Uważam to za duży sukces - ocenił prezes.

Dodał, że KGHM nadal będzie optymalizował procesy produkcyjne oraz te, które towarzyszą produkcji. Paszkiewicz zwrócił też uwagę na inwestycje miedziowej spółki. Podkreślił, że na ten cel przekazywane są wszystkie środki uzyskane w wyniku obniżki podatku od kopalin. Wskazał również, że KGHM obniżył swoje zadłużenie.

- To zaś pozwala nam bardzo pozytywnie myśleć o pozyskiwaniu potencjalnego finansowania zewnętrznego na inwestycje - dodał.

W tym kontekście prezes przypomniał, że w trzecim kwartale zakończył się, przed planowanym terminem, największy w historii Huty Miedzi Głogów postój remontowo-modernizacyjny. Remont największej w UE huty metali nieżelaznych kosztował 700 mln zł.

- Chcemy nadal realizować strategię, którą przyjęliśmy. Podtrzymujemy inwestycje w wysokości 32 mld zł w najbliższych pięciu latach - zakończył Paszkiewicz.

Po trzech kwartałach wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę wyniosła blisko 2,5 mld zł wobec 2,2 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 9 proc. w ujęciu rocznym. Spółka realizuje projekty budowy trzech nowych szybów, a także szereg inicjatyw związanych z poprawą warunków pracy w kopalniach, transformacją energetyczną czy eksploracją złóż.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.