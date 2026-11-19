Kalifornijska firma Earth AI odkryła w australijskim projekcie Fontenoy w Nowej Południowej Walii system miedzi, złota i metali z grupy platynowców rozciągający się na ponad 3 kilometry. To złoża, które wcześniejsi poszukiwacze uznali za małe i nieciągłe ponad pół wieku temu – pisze portal mining.com.

Kalifornijska firma Earth AI odkryła w australijskim projekcie Fontenoy w Nowej Południowej Walii system miedzi, złota i metali z grupy platynowców rozciągający się na ponad 3 kilometry. To złoża, które wcześniejsi poszukiwacze uznali za małe i nieciągłe ponad pół wieku temu – pisze portal mining.com.

Firma wykonała 35 odwiertów diamentowych o łącznej długości 20 919 metrów. Wyniki opublikował partner projektu, Legacy Minerals (ASX: LGM). Earth AI dąży do objęcia 80% udziałów w Fontenoy i finansuje kolejne wiercenia, które mają doprowadzić do pierwszego oszacowania zasobów mineralnych projektu zgodnie z australijskimi standardami sprawozdawczości JORC.

„Wszyscy proszą firmy poszukiwawcze AI o wskazanie im prawdziwego złoża. Fontenoy należy do nas. Krytyczny niedobór minerałów to przede wszystkim problem poszukiwawczy. Łatwe złoża zostały odkryte sto lat temu przez ludzi, którzy potrafili je zobaczyć” – powiedział Roman Teslyuk, założyciel i dyrektor generalny Earth AI.

Według mining.com odkrycie nastąpiło w czasie, gdy Stany Zjednoczone poszukują alternatywnych źródeł kluczowych minerałów w obliczu rosnącego zapotrzebowania ze strony centrów danych, sieci energetycznych i przemysłu obronnego. Według Earth AI globalne wydatki na poszukiwania wynoszą około 14 miliardów dolarów rocznie, mimo że liczba znaczących odkryć spadła o około 70% w ciągu ostatniej dekady.

Stara strefa, nowa interpretacja

Strefa miedzi i złota, znana jako Meridian, została po raz pierwszy odwiercona w 1969 roku i ponownie zbadana w 1997 roku. Obie kampanie koncentrowały się na płytkich celach, a mineralizację zinterpretowano jako rozproszone, stosunkowo niewielkie wystąpienia.

Portal informuje, że geolodzy i modele sztucznej inteligencji firmy Earth AI zidentyfikowali potencjał większego, ciągłego systemu zmineralizowanego. Model Alpheus firmy odnotował obecność Meridianu w styczniu, a firma rozpoczęła wiercenia pięć tygodni później.

Od tego czasu firma wykonała w Meridian wiercenia o długości 13 621,6 metrów, śledząc mineralizację miedzi i złota od powierzchni do głębokości przekraczającej 478 metrów na odcinku około 3 km. Historyczne wiercenia sugerują, że system może rozciągać się na odległość nawet 8 km, choć potencjał ten pozostaje niepotwierdzony - informuje minin.com.

Meridian leży obok odrębnej strefy metali z grupy platynowców w Fontenoy, gdzie wiercenia przecięły mineralizację powierzchniową na odcinkach sięgających 74 metrów. Legacy wcześniej opisywało swoje odkrycie z 2024 roku jako pierwsze odkrycie palladu typu greenfield dokonane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Pomimo rozszerzonego zasięgu mineralizacji, Fontenoy nie posiada jeszcze udokumentowanych zasobów mineralnych. Konieczne będą dalsze wiercenia i modelowanie geologiczne w celu ustalenia tonażu, ciągłości składu i potencjalnej opłacalności ekonomicznej złoża.

4500 celów w całej Australii

Portal przypomina, że Earth AI stosuje swój najnowszy model eksploracji w całej Australii, gdzie zidentyfikowano około 4500 potencjalnych celów, podczas gdy w ramach poprzedniego systemu zidentyfikowano ich około 650.

Technologia ta ma na celu identyfikację przeoczonych mineralizacji na wcześniej zbadanych złożach oraz na terenach perspektywicznych, na których nigdy nie prowadzono wierceń. W trzech projektach, w tym w Meridian, pierwszy otwór, którego celem była mineralizacja wygenerowana przez sztuczną inteligencję, przeciął się – poinformowała firma.

Do szerszego portfolio firmy należy projekt Caravel w Nowej Południowej Walii, gdzie wstępne wiercenia ujawniły obecność wolframu, a wyniki dalszych analiz są obecnie oczekiwane.

Portal wylicza, że wolfram stał się strategicznym problemem dla Waszyngtonu, ponieważ Chiny odpowiadają za około 80% światowej produkcji górniczej. Od 1 stycznia 2027 roku amerykańscy wykonawcy zbrojeniowi będą musieli zmierzyć się z ograniczeniami w pozyskiwaniu wolframu z Chin, co zwiększy presję na tworzenie alternatywnych łańcuchów dostaw.

Earth AI dysponuje własnymi zespołami geologicznymi, sprzętem wiertniczym i laboratoriami, co pozwala na testowanie celów eksploracyjnych bez konieczności polegania wyłącznie na zewnętrznych kontrahentach.

Firma prowadzi 25 aktywnych projektów w Australii i zamierza w ciągu niecałych trzech lat przenieść swoje najbardziej obiecujące odkrycia do kopalni z pozwoleniem na wydobycie, a następnie sprzedać je dużym producentom. Ambicje te kontrastują z szacowanym na około 17 lat czasem potrzebnym na budowę nowej kopalni miedzi w branży, choć uzyskanie pozwoleń, finansowanie i badania techniczne nadal stanowią istotną przeszkodę.

„Boom na sprzęt komputerowy wymaga nowych kopalń, a nie tylko głębszych otworów pod starymi. Stworzyliśmy sposób, aby je znaleźć i szybko udowodnić ich skuteczność” – powiedział Teslyuk dla mining.com.

Źródło: mining.com, Cecylia Jamasmie, 18 listopada 2026 r.