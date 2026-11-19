Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice podała informację w sprawie wypłaty nagrody z zysku za trzeci kwartał 2026 r.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice podała informację w sprawie wypłaty nagrody z zysku za trzeci kwartał 2026 r.

18 listopada KGHM Polska Miedź opublikowała wyniki. W pierwszych 9 miesiącach 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 7,5 mld zł w porównaniu do 1 mld zł zrealizowanego rok wcześniej, przy 42 proc. wzroście przychodów z umów z klientami i 83 proc. wzroście zysku operacyjnego.

Tuż po opublikowaniu wyników na portalu i facebookowym profilu KZ NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice pojawiła się informacja o wypłacie nagrody z zysku za trzeci kwartał 2026 r.

„Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź O/ZG „Polkowice – Sieroszowice” informuje, iż kwota zysku za III kwartał 2026 r. wyniesie 15,5 proc., co stanowi ok. 52 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata nastąpi w dniu 23-11-2026 r.” – można przeczytać na facebookowym profilu.

Pismo podpisał Bogusław Szarek, przewodniczący związku.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” już wcześniej zapowiadała, że 18 listopada 2026r. odbędzie się ogłoszenie wyników finansowych spółki za III kwartał 2026 roku.