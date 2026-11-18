W Krakowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie komisji do spraw bezpieczeństwa w górnictwie.

W Krakowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie komisji do spraw bezpieczeństwa w górnictwie.

Komisja działa przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. W czasie spotkania został skompletowany jej skład.

- Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Robert Pasikowski powołał do jej składu m.in. dyrektorów okręgowych urzędów górniczych właściwych terytorialnie dla województwa małopolskiego – Marcina Skrobisza (OUG w Krakowie) oraz Romana Susa (OUG w Katowicach) – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

W skład komisji wchodzą też przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Południowego Koncernu Węglowego (ZG „Janina” i ZG „Brzeszcze”), Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli „Bochnia” oraz Holcim Polska.

Przewodniczącym komisji został dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH. Funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono dyrektorowi Marcinowi Skrobiszowi.