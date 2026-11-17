UOKiK: Wpłynął wniosek o przejęcie spółki Węglokoks Kraj przez Polską Grupę Górniczą
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws. połączenia Polskiej Grupy Górniczej z siedzibą w Katowicach oraz spółki Węglokoks Kraj z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG - poinformował urząd.
Polska Grupa Górnicza
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws. połączenia Polskiej Grupy Górniczej z siedzibą w Katowicach oraz spółki Węglokoks Kraj z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG - poinformował urząd.
"Planowana koncentracja polega na połączeniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG. Koncentracja stanowi połączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorców, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - napisał Urząd na stronie internetowej.
Dodał, że PGG prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego oraz działalność pomocniczą związaną z funkcjonowaniem zakładów górniczych, w tym działalność energetyczną, remontową.
WGK prowadziła działalność w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego w ramach KWK "Bobrek".
"W związku z zakończeniem wydobycia z końcem 2025 r. jej obecna działalność koncentruje się przede wszystkim na procesie likwidacji kopalni. Do grupy kapitałowej WGK należy również Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A., prowadząca działalność głównie w zakresie sprzedaży węgla oraz usług logistycznych, a także magazynowania i przechowania surowców energetycznych - napisał UOKiK.