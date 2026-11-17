Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws. połączenia Polskiej Grupy Górniczej z siedzibą w Katowicach oraz spółki Węglokoks Kraj z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG - poinformował urząd.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws. połączenia Polskiej Grupy Górniczej z siedzibą w Katowicach oraz spółki Węglokoks Kraj z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG - poinformował urząd.

"Planowana koncentracja polega na połączeniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą w Bytomiu, poprzez przejęcie WGK przez PGG. Koncentracja stanowi połączenie dwóch samodzielnych przedsiębiorców, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - napisał Urząd na stronie internetowej.

Dodał, że PGG prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego oraz działalność pomocniczą związaną z funkcjonowaniem zakładów górniczych, w tym działalność energetyczną, remontową.

WGK prowadziła działalność w zakresie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego w ramach KWK "Bobrek".