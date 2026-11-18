Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, jeden z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, osiągnęła w trzech kwartałach 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2,05 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 195,0 mln zł, co przełożyło się na 9,5-proc. marżę EBITDA, a zysk netto sięgnął 26,7 mln zł.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, jeden z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, osiągnęła w trzech kwartałach 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2,05 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 195,0 mln zł, co przełożyło się na 9,5-proc. marżę EBITDA, a zysk netto sięgnął 26,7 mln zł.

Grupa wypracowała dodatnie wyniki pomimo trudnej sytuacji cenowej na krajowym rynku węgla kamiennego, która istotnie ograniczała rentowność sprzedaży. W IV kwartale sytuacja na krajowym rynku węgla kamiennego poprawia się, stanowiąc korzystną zmianę w otoczeniu działalności spółki po trudnych warunkach cenowych pierwszych dziewięciu miesięcy.

Wzrost produkcji i sprzedaży oraz poprawa efektywności operacyjnej pozwalały łagodzić wpływ niskich cen na wyniki. LW Bogdanka utrzymywała stabilną sytuację płynnościową, poprawiła uzysk węgla, inwestowała w nowe wyrobiska i pracowała nad poszerzaniem rynków zbytu. Równolegle rozwijała pozostałe obszary biznesowe. Przychody z pozostałej działalności wzrosły o 29,9 proc. rok do roku, a ze sprzedaży towarów i materiałów o 37,3 proc.

– Bogdanka utrzymała zyskowność pomimo trudnej sytuacji cenowej na krajowym rynku węgla kamiennego w pierwszych trzech kwartałach 2026 r. Niskie ceny sprzedaży istotnie ograniczały finansowe efekty naszej pracy i to w tym kontekście należy oceniać osiągnięty poziom marż. Jednocześnie wyraźnie poprawiliśmy wyniki operacyjne: produkcja węgla handlowego wzrosła o 22,4 proc. rok do roku, do 6,36 mln ton, a sprzedaż o 13,5 proc., do 6,05 mln ton. Zwiększyliśmy również uzysk do 72,1 proc. wobec 63,9 proc. przed rokiem. Większa skala działalności i poprawa efektywności pozwoliły nam łagodzić skutki presji cenowej i wypracować dodatni wynik finansowy w wymagających warunkach rynkowych. W czwartym kwartale obserwujemy poprawę sytuacji na krajowym rynku węgla kamiennego. Po trudnych warunkach cenowych pierwszych dziewięciu miesięcy jest to istotna, korzystna zmiana w otoczeniu naszej działalności. Naszym celem jest wykorzystanie poprawiającej się koniunktury do wzmacniania rentowności Spółki. Priorytetami pozostają bezpieczeństwo pracy, efektywne wykorzystanie potencjału kopalni i zabezpieczenie potrzeb naszych odbiorców – mówi Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

Produkcja i sprzedaż

W trzech kwartałach 2026 r. LW Bogdanka sprzedała ponad 6,05 mln ton węgla handlowego, o 13,5% więcej niż rok wcześniej. Spółka wzmocniła swoją silną pozycję na rynku, osiągając 32,3% udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce, wobec 31% na koniec II kwartału 2026 r. W samym III kwartale 2026 r. sprzedaż węgla wzrosła o 50,3% w porównaniu z III kwartałem 2025 r. i wyniosła niemal 2 mln ton.

LW Bogdanka wyprodukowała 6,36 mln ton, węgla handlowego, o 1,16 mln ton więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. (+22,4 proc.). Jednocześnie uzysk węgla wzrósł do 72,1 proc., o 8,2 p.p. rok do roku, potwierdzając poprawę efektywności produkcji. W samym III kwartale 2026 r. produkcja węgla handlowego zwiększyła się o 49,2 proc., osiągając 1,98 mln ton wobec 1,33 mln ton rok wcześniej. Pokazuje to zdolność Spółki do zwiększania wolumenu produkcji i wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej.

Udział eksportu w przychodach wyniósł 2,9% wobec 3,0% rok wcześniej. Sprzedaż obejmowała dostawy na Ukrainę realizowane z udziałem partnerów handlowych oraz bezpośrednią sprzedaż na Słowację i do Czech. LW Bogdanka pracuje nad poszerzeniem rynków zbytu, szczególnie na południu Europy .

Sprzedaż węgla do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. i Enea Elektrownia Połaniec sp. z o.o. odpowiadała za około 74% łącznych przychodów LW Bogdanka, o niemal 6 p.p. mniej niż przed rokiem. Spółka wzmacnia współpracę z kluczowymi odbiorcami, dostosowując warunki umów do sytuacji rynkowej i dbając o stabilność sprzedaży węgla. Przykładem jest aneks zawarty 4 listopada 2026 r. do wieloletniej umowy z Enea Wytwarzanie na dostawy węgla energetycznego, obowiązującej do 31 grudnia 2036 r. (raport bieżący nr 25/2026). Zmienia on warunki cenowe i wolumenowe dostaw realizowanych w IV kwartale 2026 r., z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku węgla energetycznego. W efekcie szacunkowa wartość umowy w latach 2026–2036 wzrosła o niemal 1,09 mld zł netto (8,6 proc.) w porównaniu z wartością wskazaną w raporcie bieżącym nr 13/2026, osiągając 13,67 mld zł netto. Kwota ta nie uwzględnia możliwych tolerancji ani opcji dodatkowych. Szacunkowa wartość całej umowy w okresie 2017–2036 wynosi obecnie 26,73 mld zł netto.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. GK LW Bogdanka przeznaczyła na inwestycje łącznie ok. 584,5 mln zł, realizując 68,2 proc. tegorocznego planu CAPEX. Blisko 71 proc. tych nakładów, czyli 413,1 mln zł, przeznaczono na rozwój nowych wyrobisk i modernizację istniejących. W okresie trzech kwartałów 2026 r. wykonano łącznie 17 049 mb wyrobisk, w tym 16 320 mb o charakterze inwestycyjnym.

Wyniki finansowe

Po dziewięciu miesiącach 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży LW Bogdanka wyniosły 2,05 mld zł (+1,9% r/r). W samym III kwartale wyniosły 682,7 mln zł, o 40,3% więcej niż w III kwartale 2025 r.

Wynik EBITDA Grupy zmniejszył się o 35,5 proc., do 195,0 mln zł, a wynik operacyjny EBIT obniżył się o 75 proc., do 35,3 mln zł. Zysk netto wyniósł 26,7 mln zł, co oznacza spadek o 79,4 proc. rok do roku. Na dynamikę wyników w pierwszych trzech kwartałach istotnie wpłynęła wysoka baza porównawcza z 2025 r., kiedy Bogdanka rozpoznała jednorazowe odszkodowanie w wysokości 144,85 mln zł. W samym III kwartale 2026 r. LW Bogdanka wypracowała 82 mln zł EBITDA wobec 106,2 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBIT wyniósł 28,1 mln zł wobec 169,5 mln zł straty, a zysk netto osiągnął 21,6 mln zł w porównaniu ze 134,8 mln zł straty w III kwartale 2025 r.

Marża EBITDA wyniosła 9,5 proc., o 5,5 p.p. mniej niż rok wcześniej, a marża EBIT ukształtowała się na poziomie 1,7 proc. wobec 7 proc. przed rokiem. Sytuacja płynnościowa Grupy pozostała stabilna. W samym III kwartale marża EBITDA osiągnęła 12,0 proc., poprawiając się o 33,8 p.p. rok do roku, a marża EBIT wyniosła 4,1 proc., co oznacza wzrost o 38,9 p.p.