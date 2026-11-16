Czy teren cmentarza w Trzebini jest bezpieczny? SRK ma wyniki badań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń odebrała sprawozdanie z badań geofizycznych przeprowadzonych na terenie cmentarza parafialnego przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini. Nie wykazały one zmian od momentu zakończenia prac zabezpieczających – informuje SRK.
fot: SRK
Badania na cmentarzu w Trzebini.
fot: SRK
Spółka Restrukturyzacji Kopalń odebrała sprawozdanie z badań geofizycznych przeprowadzonych na terenie cmentarza parafialnego przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini. Nie wykazały one zmian od momentu zakończenia prac zabezpieczających – informuje SRK.
We wrześniu na powierzchni 2,3 ha (cmentarza przy ul. Jana Pawła II i przyległego parkingu) zrealizowano badania metodą tomografii elektrooporowej (ERT). Analiza zebranych danych potwierdziła skuteczność wybranej metody.
- We wnioskach wskazano, że przyjęta metoda uzdatniania obszaru, polegająca na zatłaczaniu mieszanin iniekcyjnych do górotworu poprzez wykonane odwierty jest metodą skuteczną. Ponadto zalecono prowadzenie obserwacji geodezyjnej powierzchni terenu cmentarza, aby wychwycić potencjalne zmiany wysokościowych punktów i umożliwić wczesne reagowanie – podała Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
SRK zleciła kontrolne badania gruntu na terenie cmentarza na wniosek radnych i mieszkańców Trzebini. W sierpniu 2024 roku zakończono prace uzdatniające (objęte 5-letnią gwarancją). Spółka zaznacza, że weryfikacja miała charakter czysto prewencyjny i nie była związana z żadnymi nowymi deformacjami terenu.