Czy teren cmentarza w Trzebini jest bezpieczny? SRK ma wyniki badań

Odpylanie przesypów przenośników wymaga jednoczesnego ograniczenia wzbijania pyłu, uszczelnienia strefy przesypu i stabilnego odbioru powietrza przez filtr. Widoczne zapylenie nie wystarcza do oceny warunków pracy, ponieważ szczególne znaczenie ma frakcja respirabilna. Ocenę ekspozycji prowadzi się względem NDS z rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dla pyłu węgla kamiennego i brunatnego NDS frakcji wdychalnej wynosi 10 mg/m³, a frakcji respirabilnej 2 mg/m³. Równolegle oznacza się frakcję respirabilną krystalicznej krzemionki, dla której NDS wynosi 0,1 mg/m³.