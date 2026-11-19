W pierwszych 9 miesiącach 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 7,5 mld zł w porównaniu do 1 mld zł zrealizowanego rok wcześniej, przy 42% wzroście przychodów z umów z klientami i 83% wzroście zysku operacyjnego.

W pierwszych 9 miesiącach 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 7,5 mld zł w porównaniu do 1 mld zł zrealizowanego rok wcześniej, przy 42% wzroście przychodów z umów z klientami i 83% wzroście zysku operacyjnego.

– Wyniki ostatnich kwartałów tworzą dla KGHM dobre warunki do realizacji ambitnego programu inwestycyjnego przy zachowaniu bezpiecznej sytuacji finansowej Grupy. Koncentrujemy się na projektach, które zwiększają efektywność podstawowego biznesu, zabezpieczają długoterminową produkcję i otwierają nowe możliwości rozwoju. W Polsce modernizujemy Główny Ciąg Technologiczny i rozwijamy własne źródła energii, a za granicą zwiększamy skalę działalności Sierra Gorda i wzmacniamy współpracę z globalnymi partnerami. Mimo dobrych wyników finansowych widzimy wiele wyzwań wynikających ze zmiennej sytuacji w obszarze cen nośników energii, a w ostatnich tygodniach także na rynkach surowcowych – okoliczności będących poza naszą kontrolą. Dlatego wprowadzamy wiele inicjatyw optymalizujących naszą efektywność kosztową i operacyjną. Chcemy, aby bieżące i przyszłe wyniki konsekwentnie przekładały się na długoterminową wartość KGHM dla akcjonariuszy i jednocześnie gwarantowały stabilny rozwój Polskiej Miedzi w perspektywie długoterminowej – mówi Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

Wysokie notowania miedzi i srebra

Przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 36,7 mld zł i były o ponad +42% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Istotnym czynnikiem, oprócz wysokich wolumenów sprzedaży, decydującym o poziomie przychodów na poziomie Grupy KGHM były wysokie notowania miedzi i srebra. Pozytywny wpływ na przychody miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym i zmian cen surowców. Grupa zanotowała także spadek kosztu C1, głównie dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych tj. srebra i metali szlachetnych. Wysokie przychody i stabilna baza kosztowa pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny EBITDA w ujęciu skonsolidowanym na poziomie blisko 13,2 mld zł, co oznacza 83% wzrost w ujęciu rocznym.

KGHM w okresie dobrej koniunktury zachowuje dyscyplinę kosztową. W pierwszych 9 miesiącach 2026 roku koszty rodzajowe działalności GK KGHM z wykluczeniem tzw. podatku miedziowego (KGHM zapłacił podatek od kopalin według stawki maksymalnej za sierpień i wrzesień), kosztów pracowniczych oraz zakupu wsadów obcych wzrosły jedynie o 5%, mimo istotnie wyższych cen rynkowych energii elektrycznej, gazu oraz paliw. To efekt przede wszystkim skutecznej realizacji polityki kontraktacji nośników energii oraz systematycznej poprawy efektywności procesów produkcyjnych i pomocniczych.

Produkcja

W pierwszych trzech kwartałach 2026 roku produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 533 tys. ton i była o 1% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa wyprodukowała również 1073 ton srebra, tj. o 8% więcej niż rok wcześniej. Osiągnięte rezultaty były efektem m.in. utrzymania wysokiej wydajności Głównego Ciągu Technologicznego oraz stabilnej pracy oddziałów górniczych i hutniczych. Produkcja aktywów krajowych wyniosła 440,9 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1049 ton srebra.

Istotny wkład w wyniki produkcyjne Grupy miały także aktywa zagraniczne. Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda wyniosła 63,1 tys. ton (dla 55% udziału KGHM), natomiast w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. osiągnęła poziom 29,3 tys. ton. W tym samym okresie Grupa wyprodukowała 112 tys. troz metali szlachetnych oraz 2,3 mln funtów molibdenu.

Czas na inwestycje

Po trzech kwartałach wartość inwestycji zrealizowanych przez spółkę wyniosła blisko 2,5 mld zł wobec 2,2 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 9 proc. w ujęciu rocznym. Spółka realizuje projekty budowy trzech nowych szybów, a także szereg inicjatyw związanych z poprawą warunków pracy w kopalniach, transformacją energetyczną czy eksploracją złóż.

W trzecim kwartale KGHM zakończył przed terminem największy w historii Huty Miedzi Głogów postój remontowo-modernizacyjny. Prace objęły kluczowe instalacje i urządzenia Huty Miedzi Głogów II. Dzięki modernizacji możliwe będzie wydłużenie okresu między głównymi remontami z czterech do pięciu lat, co pozwoli zwiększyć efektywność Głównego Ciągu Technologicznego i będzie sprzyjać ograniczaniu kosztów produkcji hutniczej. KGHM kontynuuje również inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne. W lipcu Spółka podpisała umowę z NFOŚiGW na preferencyjne finansowanie budowy pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,4 MW. Wytwarzana w nich energia będzie wykorzystywana na potrzeby własnych procesów technologicznych.

Jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Grupy KGHM jest rozbudowa kopalni Sierra Gorda w Chile. Wartość inwestycji w budowę czwartej linii mielenia szacowana jest na około 725 mln USD (dla 100 proc. udziałów). To jedno z największych polskich przedsięwzięć inwestycyjnych za granicą. Nowa instalacja pozwoli zwiększyć roczną zdolność przerobową kopalni z około 48 mln do 60 mln ton rudy, a produkcję miedzi o około 20 proc. Rozbudowa ma również poprawić efektywność operacyjną Sierra Gorda i obniżyć jednostkowy koszt produkcji C1. KGHM kontynuuje także prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w rejonie Catabela Northeast, które mogą w przyszłości przyczynić się do wydłużenia okresu eksploatacji kopalni. Grupa rozwija również współpracę z międzynarodowymi partnerami branżowymi. Podpisany z BHP list intencyjny otwiera możliwość analizy wspólnych przedsięwzięć, w tym projektów poszukiwawczych i rozwojowych.

KGHM prowadzi także prace przygotowawcze nad projektem PUCK, zakładającym budowę w perspektywie kilkunastu lat pierwszej w Polsce kopalni polihalitu na rozpoznanym złożu „Mieroszyno”. Spółka prowadzi także analizy i uczestniczy w rozmowach dotyczących potencjalnych akwizycji na rynkach zagranicznych.