Produkcja miedzi w Chile zmierza do najniższego poziomu od 23 lat – pisze portal Mining.com.

Produkcja miedzi w Chile zmierza do najniższego poziomu od 23 lat – pisze portal Mining.com.

Powodami sytuacji są spadająca zawartość rudy i problemy operacyjne, które ograniczają ograniczają wydobycie. Jednocześnie zmienne ceny kwasu siarkowego i rosnące uzależnienie od importu wywierają presję na największego producenta miedzi na świecie – wynika z badań branżowych.

Cytowany przez Mining.com analityk branży górniczej w Plusmining Juan Jose Pardo szacuje, że wydobycie spadnie o 6,6% - do 5,034 mln ton w 2026 roku. Oznacza to stratę 354 tys. ton w porównaniu z rokiem ubiegłym. Byłyby to najsłabsze wyniki Chile od 2003 roku, kiedy wydobycie wyniosło 4,904 mln ton, a zarazem niższe o prawie 800 tys. niż w szczytowym momencie w 2018 roku.

Import kwasu siarkowego osiągnął rekordowy poziom 3,97 mln ton w 2025 roku, zaspokajając około połowę krajowego zużycia - poinformowała Chilijska Komisja Miedzi (Cochilco). Dane wskazują na słabość chilijskiego przemysłu wydobywczego: zmniejszona aktywność hutnicza ogranicza krajowe dostawy kwasu, podczas gdy starzejące się zakłady miedziowe wymagają znacznych inwestycji, aby utrzymać produkcję - pisze Mining.com.