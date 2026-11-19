Narastająco za dziewięć miesięcy 2026 r. szacunkowa strata netto zbliżyła się do 1,33 mld zł. W czwartek JSW podała szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe swojej grupy kapitałowej za III kw. 2026 r. i dziewięć miesięcy br.

Zgodnie z nimi, w samym III kw. br. przychody ze sprzedaży wyniosły 2,550 mld zł, zysk brutto ze sprzedaży 128 mln zł, dodatni wynik EBITDA 135,2 mln zł, a strata netto 286,0 mln zł. Za dziewięć miesięcy przychody ze sprzedaży wyniosły 6,894 mld zł, strata brutto ze sprzedaży 133,9 mln zł, ujemny wyniku EBITDA 101,3 mln zł i strata netto 1,329 mld zł.

Ostateczne wyniki finansowe za III kw. 2026 r. i dziewięć miesięcy br. zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie we wtorek 24 listopada br. Dzień później zarząd JSW planuje konferencję wynikową.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Na poczet finansowania działalności w czasie realizacji programu naprawczego spółka zawarła 9 listopada br. z ARP umowę pożyczki do kwoty 1,066 mld zł (wcześniej, w sierpniu br., JSW zawarła z ARP umowę pożyczki o wartości 824,13 mln zł). Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł, wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.