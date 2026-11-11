W Biegu Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka wzięło udział 1000 osób

Biegiem Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka uczczono w Katowicach Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 2026 r. ulicami miasta przebiegło około 1000 osób.

Biegiem Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka uczczono w Katowicach Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 2026 r. ulicami miasta przebiegło około 1000 osób.

Biegaczki i biegacze uczcili sportową rywalizacją pamięć o górnikach zastrzelonych przez ZOMO 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek. Bieg, zorganizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka, jest wydarzeniem, które łączy aktywne celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości z pamięcią o historii najnowszej Polski i Górnego Śląska – informuje ŚCWiS.

Zanim wystartował Bieg Niepodległości, swoje zawody miały dzieci – na dystansach 200 m i 400 m.

Następnie, jeszcze przed startem, biegaczki, biegacze i grono kibiców wzięło udział w uroczystości pod Pomnikiem Dziewięciu z Wujka. Zebrani zaśpiewali hymn narodowy, a potem minutą ciszy uczcili ofiary zamachu w Krakowie sprzed niespełna tygodnia. W imieniu uczestników zostały złożone kwiaty pod pomnikiem-krzyżem. Do zebranych przemówili dyrektor ŚCWiS Robert Ciupa i wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.

O godz. 10.00 ponad 1000 osób wystartowało na 10-kilometrową trasę ulicami Katowic. Już pół godziny później na mecie zameldował się najszybszy z biegaczy. Jako pierwszy z zawodników na metę dotarł Bartosz Granat, a z zawodniczek - Patrycja Kudała.

– Wzięłam pierwszy raz udział w tym biegu, znam Katowice, mieszkałam tu trzy lata. Mam nadzieję, że wystartuję w nim też za rok, jeśli plany dobrze się ułożą – powiedziała Patrycja.

Z kolei Bartosz Granat przyznał, że trasa jest bardzo ciekawa, ale i trudna. - Chodzi o bardzo długi podbieg w drugiej części trasy – mówił Bartosz tuż po zakończeniu rywalizacji. W Biegu Niepodległości im. Dziewięciu z Wujka wystartował drugi raz.



