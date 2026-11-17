Z górniczego Muzeum na Sardynię. Łączy nas historia i przemysłowe krajobrazy
W ramach programu ERIH – European Route of Industrial Heritage on Tour zespół Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odwiedził Sardynię, by poznać obiekty parku górniczego na Sardynii, wymienić doświadczenia z partnerem i porozmawiać o tym, jak dawnym terenom przemysłowym nadawać nowe życie.
fot: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Wizyta przedstawicieli górniczego Muzeum na Sardynii
fot: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
W ramach programu ERIH – European Route of Industrial Heritage on Tour zespół Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odwiedził Sardynię, by poznać obiekty parku górniczego na Sardynii, wymienić doświadczenia z partnerem i porozmawiać o tym, jak dawnym terenom przemysłowym nadawać nowe życie.
Podczas wizyty udało się odwiedzić m.in.:
- Monteponi w Iglesias, jedną z najważniejszych historycznych kopalń Sardynii, przez dziesięciolecia związaną z wydobyciem rud ołowiu i cynku,
- Porto Flavia - niezwykły system załadunku i transportu urobku wykuty w nadmorskim klifie, uznawany za jedno z najciekawszych osiągnięć inżynierii górniczej XX wieku,
- Jaskinię św. Barbary - spektakularną jaskinię odkrytą podczas prac górniczych, skrywającą unikatowe formacje krystaliczne powstające przez miliony lat.,
Carbosulcis Coal Mine - ostatnią kopalnię węgla kamiennego we Włoszech, która dziś mierzy się z wyzwaniami związanymi z transformacją regionu pogórniczego,
- Wielką Kopalnię Serbariu w Carbonii - dawną kopalnię przekształconą w muzeum, opowiadające historię rozwoju przemysłu i społeczności górniczych Sardynii.
- Rozmawialiśmy także o wyzwaniach, które dobrze znamy również na Śląsku: transformacji regionów górniczych, ochronie dziedzictwa przemysłowego oraz poszukiwaniu nowych funkcji dla przestrzeni pokopalnianych. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak zachować pamięć o górniczej przeszłości, a jednocześnie tworzyć atrakcyjne miejsca dla mieszkańców i turystów. To kolejny krok w budowaniu współpracy między europejskimi regionami, których historia została ukształtowana przez górnictwo – napisało Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.