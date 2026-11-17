Podczas wizyty udało się odwiedzić m.in.:

- Rozmawialiśmy także o wyzwaniach, które dobrze znamy również na Śląsku: transformacji regionów górniczych, ochronie dziedzictwa przemysłowego oraz poszukiwaniu nowych funkcji dla przestrzeni pokopalnianych. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak zachować pamięć o górniczej przeszłości, a jednocześnie tworzyć atrakcyjne miejsca dla mieszkańców i turystów. To kolejny krok w budowaniu współpracy między europejskimi regionami, których historia została ukształtowana przez górnictwo – napisało Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.