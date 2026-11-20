24 listopada 2026 r. sala koncertowa Kopalni Guido w Zabrzu zamieni się w podziemny punkt krwiodawstwa. W tym dniu odbędzie się najgłębiej zlokalizowana akcja honorowego oddawania krwi w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda, minister energii Miłosz Motyka, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaróg.

24 listopada 2026 r. sala koncertowa Kopalni Guido w Zabrzu zamieni się w podziemny punkt krwiodawstwa. W tym dniu odbędzie się najgłębiej zlokalizowana akcja honorowego oddawania krwi w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda, minister energii Miłosz Motyka, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaróg.

Akcja honorowego krwiodawstwa pn. „Szychta dla życia” odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 r., w godzinach 11.00–18.00, w Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu. Krew w sali zlokalizowanej 320 metrów pod ziemią będzie mogło oddać niemal 200 Krwiodawców! - czytamy w komunikacie prasowym.

Wybór miejsca przeznaczonego na akcję honorowego oddawania krwi ma szczególne znaczenie. Na Śląsku górnictwo i honorowe krwiodawstwo od dziesięcioleci łączy tradycja pomagania. Przy kopalniach działają kluby Honorowych Dawców Krwi, a górnicy wielokrotnie udowadniali, że solidarność oznacza działanie. „Szychta dla życia” będzie nawiązaniem do tej tradycji i okazją, by wspólnie dopisać do niej kolejny rozdział.

Akcja honorowego krwiodawstwa na poziomie 320 metrów pod ziemią ma szansę zapisać się jako najgłębiej zlokalizowana zbiórka krwi w Polsce, a być może również na świecie. Najważniejszy pozostaje jednak jej cel: pomoc pacjentom, którzy wymagają leczenia krwią lub jej składnikami. Krwi nie można wyprodukować ani zastąpić – można ją wyłącznie podarować i uratować komuś życie.

Wydarzenie organizują Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy współpracy Klubu Honorowych Dawców Krwi „GUIDO” i Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Akcja odbędzie się w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

