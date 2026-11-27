W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu będzie można oglądać wystawę „…z cyklu Wspomnienie. W 45. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek”.

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu będzie można oglądać wystawę „…z cyklu Wspomnienie. W 45. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek”.

Wystawa w Muzeum Górnośląskim wpisuje się w obchody Roku Dziewięciu Górników z „Wujka” w województwie śląskim. Ma przypominać o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się 16 grudnia 1981 roku.

Na ekspozycję będą składać się m. in. artefakty i materiały filmowe. Ich celem jest wzbudzenie refleksji nad tym, czego nauczyły nas tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w katowickiej kopalni Wujek.

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 grudnia o godz. 18 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (Plac Jana III Sobieskiego 2). Ekspozycję będzie można oglądać do 14 marca 2027 roku.