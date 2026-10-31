Pamięć i tożsamość

Znicze i kwiaty na grobach górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek

Przed 1  i 2 listopada delegacja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności odwiedziła groby górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.

Monika Krezel

Monika Krężel

31 października 2026, 11:44
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ŚCWiS

Składanie kwiatów pod pomnikiem przy kopalni Wujek

fot: ŚCWiS

Przed 1  i 2 listopada delegacja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności odwiedziła groby górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.

Przed 1 i 2 listopada odwiedzamy groby i wspominamy tych, którzy poświęcili życie dla naszej ojczyzny, wolności i godności – można przeczytać w mediach społecznościowych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Delegacje Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności i Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81 składają w tych dniach kwiaty na grobach 9 górników z Wujka oraz pod upamiętniającym ich pomnikiem przy kopalni Wujek.

Cmentarze odwiedzili Wojciech Szwed, Franciszek Trójca, Grzegorz Buda i Kamil Bielas. Kwiaty pod pomnikiem złożyli pracownicy ŚCWiS z dyrektorem Robertem Ciupą na czele.

Fot. ŚCWiS
 

Powiązane tematy:

pomnik kopalnia wujek

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Muzeum Saturn

Kto z nas nie miał w rodzinie górnika...

W Cechowni byłej kopalni Saturn w Czeladzi podsumowano projekt „Górnicza tożsamość Zagłębia”, który zrealizowało Muzeum Saturn. Wydarzenie było okazją do spojrzenia na górnicze dziedzictwo regionu. – To ono tworzy historię całego Zagłębia – podkreślali historycy.

Muzeum Górnictwa Węglowego

Dokumenty z zakładów górniczych, mapy, fotografie kopalń. Już wkrótce będzie można je zobaczyć

Jak wyglądały dawne kopalnie? Jak zmieniał się przemysł na Górnym Śląsku? Co mogą nam powiedzieć historyczne mapy, dokumenty techniczne i fotografie? Odpowiedzi kryją się w archiwalnych materiałach, które dziś, dzięki digitalizacji, zyskują nowe możliwości wykorzystania. Specjalny projekt prowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Muzeum Górnictwa Węglowego

O Barbórce i zabrzańskich pogórniczych obiektach na spotkaniu w Senacie

W Senacie odbyło się spotkanie dotyczące polityki państwa wobec obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Muzeum Górnictwa Węglowego

Kopalnia Bielszowice na cyfrowych obrazach. Są pierwsze efekty

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu prowadzi digitalizację obiektów kopalni Bielszowice. Można już zobaczyć pierwsze efekty tych prac.