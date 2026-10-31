Przed 1 i 2 listopada delegacja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności odwiedziła groby górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.

Przed 1 i 2 listopada delegacja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności odwiedziła groby górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.

Przed 1 i 2 listopada odwiedzamy groby i wspominamy tych, którzy poświęcili życie dla naszej ojczyzny, wolności i godności – można przeczytać w mediach społecznościowych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Delegacje Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności i Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81 składają w tych dniach kwiaty na grobach 9 górników z Wujka oraz pod upamiętniającym ich pomnikiem przy kopalni Wujek.

Cmentarze odwiedzili Wojciech Szwed, Franciszek Trójca, Grzegorz Buda i Kamil Bielas. Kwiaty pod pomnikiem złożyli pracownicy ŚCWiS z dyrektorem Robertem Ciupą na czele.

Fot. ŚCWiS

