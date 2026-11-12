Piękny finał projektu „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”

W kopalni Guido w Zabrzu odbyła się gala podsumowująca projekt „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”. Poznaliśmy laureatki konkursu, ale wszyscy zgodnie podkreślali, że to nie o nagrody w nim chodziło.

W kopalni Guido w Zabrzu odbyła się gala podsumowująca projekt „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”. Poznaliśmy laureatki konkursu, ale wszyscy zgodnie podkreślali, że to nie o nagrody w nim chodziło.

Już po raz drugi pod egidą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a po raz szósty w całej historii projektu, zaproszone zostały panie związane z branżą górniczą, do napisania lub nagrania swoich wspomnień. Finałowa gala odbyła się 10 listopada w kopalni Guido w Zabrzu.

W tym roku laureatkami zostały:

I miejsce – Monika Nowak

II miejsce – Aleksandra Bluszcz

III miejsce (ex aequo) – Anna Starzyczny-Procek i Alina Łasiewicka.

Wieloetapowy projekt badawczy prowadzony pod szyldem „Pamiętników kobiet z rodzin górniczych” rozpoczął się kilka lat temu. W jego ramach zbierane są pamiętnikarskie narracje, tekstowe, głosowe i wizualne, archiwalia domowe kobiet pochodzących z rodzin górniczych (również górniczek).

Sądzę, że pomysłodawczyni i inicjatorce konkursu na pamiętniki kobiet z rodzin górniczych, dr Monice Glosowitz, przyświecała podobna idea – przedstawienia prawdziwej opowieści o rodzinach związanych górniczym losem, narracji polifonicznej, wielobarwnej, w jakiejś części wspólnej, choć zawierającej również oddzielne i odmienne historie indywidualne. Tym, co ma ją odróżniać od innych opowieści to fakt budowania jej głosami kobiet - napisała w laudacji prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak. - Mamy świadomość, że napisać czy powiedzieć o życiu swoim i swojej rodziny otwarcie i szczerze nie jest łatwo. A napisać pod nazwiskiem – jest piekielnie trudno. Jakby tego było mało, autorki piszą na konkurs – bo taka jest przyjęta formuła. Wszak trzeba było jakoś nazwać tę formę gromadzenia wypowiedzi. Konkurs, czyli konkurowanie, rywalizacja, to pojęcie, które zadomowiło się we współczesnym świecie, ma wielu zwolenników. Choć nie wszędzie – jak w przypadku naszego konkursu. Potencjalne autorki nie chcą walczyć o nagrody, ani tym bardziej odsłaniać się, by dostać nagrodę. Wielokrotnie miałyśmy okazję to usłyszeć.

Gala podsumowująca była także okazją by posłuchać pasjonującego wystąpienia prof. Barbary Klich-Kluczewskiej, która na przykładzie włókniarek oraz pań pracujących w zakładach zbrojeniowych opowiedziała o roli kobiet w przemyśle, ich codziennym wysiłku oraz znaczeniu dla rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów - informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Patronem medialnym były m.in. „Trybuna Górnicza” i portal nettg.pl.