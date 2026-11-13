Energetyka

Niemcy postawią na elektrownie węglowe? Powodem sytuacja z gazem

Stare niemieckie elektrownie węglowe mogą stać się rezerwą awaryjną. Powstaną nadzwyczajne przepisy.

Robert Passia

Robert Passia

13 listopada 2026, 13:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: uniper.energy

Elektrownia Datteln IV.

fot: uniper.energy

Stare niemieckie elektrownie węglowe mogą stać się rezerwą awaryjną. Powstaną nadzwyczajne przepisy.

Jak pisze tygodnik Der Spiegel, niemiecka minister gospodarki i energii Katharina Reiche (CDU) przygotowuje przepisy dotyczące wykorzystania starych elektrowni węglowych i olejowych jako rezerwy awaryjnej. Nie chodzi jednak o ponowne uruchomienie tych obiektów, a przygotowanie decyzji legislacyjnej.

Powodem decyzji o przygotowaniu projektu ustawy ma być niski poziom rezerw gazu w Niemczech. Według Der Spiegel poziom wypełnienia magazynów jest na tyle niski, że może spowodować wzrost cen w okresie zimowym. Według tygodnika, resort gospodarki i energii przez kilka miesięcy nie zrobił zbyt wiele, by zareagować na tę sytuację.

Jak z kolei napisał dziennik Handelsblatt, niemieckie magazyny gazu nie osiągnęły tegorocznego celu napełnienia wynoszącego co najmniej 70% do początku listopada. Mimo to, ministerstwo gospodarki zapewnia, że dostawy na zimę są bezpieczne. 

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