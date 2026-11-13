KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczyna kolejną edycję Giełdy Wynalazczości. W tym roku spółka wprowadza korzystniejsze zasady premiowania pomysłów, chcąc jeszcze bardziej doceniać pracowników za zgłaszane rozwiązania. Coroczna inicjatywa przyczynia się do rozwoju technologii, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zwiększania efektywności procesów produkcyjnych. W ostatnich pięciu latach pracownicy KGHM zgłosili ponad 500 projektów wynalazczych.

KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczyna kolejną edycję Giełdy Wynalazczości. W tym roku spółka wprowadza korzystniejsze zasady premiowania pomysłów, chcąc jeszcze bardziej doceniać pracowników za zgłaszane rozwiązania. Coroczna inicjatywa przyczynia się do rozwoju technologii, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zwiększania efektywności procesów produkcyjnych. W ostatnich pięciu latach pracownicy KGHM zgłosili ponad 500 projektów wynalazczych.

Innowacje zaczynają się od pracowników

Giełda Wynalazczości jest organizowana w KGHM od wielu lat. To inicjatywa dla wszystkich pracowników Polskiej Miedzi. Spółka zachęca ich do dzielenia się pomysłami na projekty dotyczące m.in. nowych rozwiązań technicznych, usprawnień technologicznych, poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz zwiększania efektywności procesów.

Część projektów zgłoszonych przez pracowników w poprzednich latach znalazła już praktyczne zastosowanie w KGHM, a w przypadku wybranych rozwiązań rozpoczęto procedury zmierzające do ich opatentowania czy uzyskania prawa ochronnego.

– Innowacyjność KGHM opiera się nie tylko na wdrażaniu nowych technologii, ale przede wszystkim na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników. To oni najlepiej wiedzą, gdzie procesy można usprawnić, poprawić bezpieczeństwo czy ograniczyć koszty. Chcemy zachęcać pracowników do dzielenia się pomysłami, które mogą przełożyć się na konkretne rozwiązania stosowane w naszych kopalniach i hutach. Dlatego rozwijamy Giełdę Wynalazczości i zwiększamy nagrody dla twórców – mówi Zbigniew Bryja, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju.

Rozwój innowacyjności jest również jednym z kierunków Strategii Grupy Kapitałowej KGHM 2055+, która zakłada wykorzystanie nowych technologii, rozwój kompetencji i zwiększanie efektywności działalności spółki.

Nowe zasady, wyższe wynagrodzenia dla pomysłodawców

Tegorocznej edycji Giełdy Wynalazczości towarzyszą zmiany w zasadach wynagradzania twórców projektów wynalazczych. Zgodnie z nowymi regulacjami nagroda giełdowa może wynieść do 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota przysługująca łącznie wszystkim uprawnionym twórcom danego projektu będącym pracownikami KGHM. Przewidziano również wynagrodzenie za stosowanie projektu racjonalizatorskiego, którego minimalna wysokość odpowiada dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku rozwiązań objętych prawami wyłącznymi wynagrodzenie może być wyższe.

Od pomysłu do praktycznego zastosowania

Wśród rozwiązań opracowanych przez pracowników KGHM i wdrożonych w Polskiej Miedzi znajduje się elektroniczny system harmonogramowania zjazdów zastosowany w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Rozwiązanie stanowi rozszerzenie dotychczas wykorzystywanego papierowego harmonogramu, usprawniając i porządkując organizację zjazdów pracowników pod ziemię. System opiera się na funkcjonującym Systemie Kontroli Dostępu, który został rozbudowany o mechanizmy zarządzania czasem oraz kontrolowania limitów przejść przez kołowroty. Dla każdego oddziału i firmy określono indywidualne limity korzystania z poszczególnych klatek, z uwzględnieniem obowiązującego podziału na zmiany. W punktach gromadzenia załogi zamontowano ekrany, na których w czasie rzeczywistym prezentowany jest harmonogram oraz aktualny status realizacji zjazdów. Celem wprowadzenia systemu jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie kontrolowanego i uporządkowanego przebiegu zjazdów na dół kopalni.

Innym przykładem jest rozwiązanie opracowane przez pracowników Huty Miedzi Legnica dotyczące hermetyzacji procesu zbierania zgarów w tyglach. Projekt polegał na stworzeniu specjalnej konstrukcji obudowy, która tworzy fizyczną barierę dla sypkich odpadów porafinacyjnych oraz zamontowaniu odciągu wentylacyjnego. Dzięki zastosowaniu rozwiązania zmniejszyło się zapylenie wtórne w trakcie prowadzenia procesu.

To przykłady pokazujące, że innowacyjność w KGHM nie ogranicza się do dużych projektów inwestycyjnych. Istotne znaczenie mają również usprawnienia proponowane przez samych pracowników.

Pomysły na innowacje

Giełda Wynalazczości KGHM 2026 potrwa do 7 grudnia. Projekty wynalazcze można jednak zgłaszać w KGHM przez cały rok. Pracownicy mogą przekazywać je do komórek odpowiedzialnych za innowacje w swoich oddziałach lub bezpośrednio do Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej. W ramach Giełdy Wynalazczości zaplanowano również dyżury informacyjne w oddziałach KGHM. Podczas dyżurów pracownicy będą mogli uzyskać informacje o zasadach zgłaszania i oceny projektów.