– Chcemy pokazać, że górnictwo to tradycja, ale także wiedza, nowoczesne technologie i kompetencje potrzebne gospodarce – zwraca uwagę prof. Krzysztof Filipowicz, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląśkiej.

19 listopada, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej ponownie stanie się miejscem spotkania przedstawicieli świata nauki, przemysłu, administracji publicznej i samorządów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026 – NOWA ARCHITEKTURA SUROWCOWA POLSKI” zainauguruje obchody V Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona jednemu z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed Polską: jak zbudować spójną i odpowiedzialną architekturę surowcową państwa, odpowiadającą jednocześnie na potrzeby bezpieczeństwa, gospodarki, energetyki, środowiska i rozwoju regionów.

Głos zabiorą przedstawiciele spółek górniczych i energetycznych

W programie konferencji znalazły się problemy bezpieczeństwa dostaw, możliwości inwestycyjnych, efektywności wydobycia, nowych technologii i odpowiedzialnego prowadzenia zmian. Tak szerokie zestawienie ma pokazać, że sektor surowcowy nie jest jednorodny, choć poszczególne przedsiębiorstwa współtworzą bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

Prof. inż. Krzysztof Galos – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, omówi politykę surowcową kraju. Prof. inż. Krzysztof Szamałek – dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, szef Państwowej Służby Geologicznej opowie działaniach Państwowej Służba Geologicznej w kontekście bezpieczeństwa surowcowego państwa. Głos zabierze także dr inż. Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Mówić on będzie o nadzorze górniczym wobec nowych wyzwań.

Od godz. 10.20 przewidziano wystąpienie dotyczące miedzi i surowców krytycznych. Następnie Polska Grupa Górnicza, ma przedstawić swoją rolę w nowej architekturze energetycznej państwa. Kolejny temat to znaczenie węgla koksowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej dla bezpieczeństwa przemysłowego Polski i Europy.

Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, omówi węgiel brunatny, bezpieczeństwo systemu i odpowiedzialność za regiony. W programie znalazła się również perspektywa Lubelskiego Zagłębia Węglowego – energii, kompetencji i zarządzania zmianą.

Tomasz Surowiak, główny inżynier do spraw energomechanicznych ZG Janina, zaprezentuje możliwości automatyzacji procesów wydobycia. Z kolei Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, podejmie temat bezpieczeństwa i rozwoju terenów pogórniczych. To dwa różne etapy życia kopalni, które łączy potrzeba kompetentnego zarządzania i myślenia w długim horyzoncie.

Uczestnicy debaty wysłuchają także przesłania skierowanego przez dr inż. Mariana Zmarzłego, podsekretarza stanu w resorcie energii.

Ubiegłoroczna edycja konferencji zgromadziła blisko 300 uczestników reprezentujących naukę, administrację publiczną, przemysł i samorządy. Wydarzenie stało się ważną przestrzenią wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości Śląska oraz innych regionów górniczych.

Debata pokazała, że odpowiedzialna transformacja wymaga nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim stabilnych ram instytucjonalnych, współpracy, rzetelnych danych, jasno określonej odpowiedzialności oraz nadrzędnego traktowania bezpieczeństwa ludzi, środowiska i państwa.

– Chcemy pokazać, że górnictwo to tradycja, ale także wiedza, nowoczesne technologie i kompetencje potrzebne gospodarce – zwraca uwagę dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. Politechniki Śląskiej, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji Plenarnej.

Organizatorami V Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków są: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemsłowej Politechniki Śląskiej, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, KSGiE NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Kadra, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Medialnie wydarzeniu patronuje Trybuna Górnicza i portal nettg.pl