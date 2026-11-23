Emisje metanu z polskich kopalń spadły o 21 proc. w 2025 r. - poinformowała Fundacja Instrat w opublikowanym w poniedziałek raporcie. Mimo to większość kopalń wydobywających węgiel energetyczny nie spełni norm dotyczących emisji metanu, które zaczną obowiązywać w 2027 r. - dodała.

Emisje metanu z polskich kopalń spadły o 21 proc. w 2025 r. - poinformowała Fundacja Instrat w opublikowanym w poniedziałek raporcie. Mimo to większość kopalń wydobywających węgiel energetyczny nie spełni norm dotyczących emisji metanu, które zaczną obowiązywać w 2027 r. - dodała.

Według danych Fundacji emisje metanu do atmosfery z kopalń węgla kamiennego w Polsce spadły z 377 tys. ton w 2024 r. do 297 tys. ton w 2025 r. To spadek o 21 proc.

“To pozytywne odwrócenie wieloletniego trendu, w którym spadek emisji wiązał się głównie ze zmniejszeniem wydobycia. Aktualne dane wskazują, że za poprawą sytuacji stoją przede wszystkim realne działania ograniczające emisje. Mimo to wysoka metanowość polskich kopalń to wciąż realny problem górnictwa“ - podkreśliła Fundacja Instrat.

Dodała, że największy wkład w ograniczenie emisji metanu miała Jastrzębska Spółka Węglowa, która ograniczyła je o 30 proc. W 2027 r. zacznie obowiązywać zakaz uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla energetycznego, w których emisje przekraczają 5 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Wyjątek przewidziano dla sytuacji awaryjnych.

“W 2025 r. emisje siedmiu z dziesięciu kopalń wydobywających węgiel energetyczny wielokrotnie przekraczały limity, które zaczną obowiązywać od stycznia 2027 r. Oznacza to, że niemal żadna z polskich kopalń nie spełni norm dotyczących emisji metanu do atmosfery określonych w rozporządzeniu“ - zaznaczyła Fundacja.

Kopalnie, które w 2025 r. nie przekroczyły limitu, jaki zacznie obowiązywać w 2027 r., to: Bogdanka, Bolesław Śmiały i Piast-Zimowit. Fundacja wskazała, że problemem pozostają emisje z systemów odmetanowania, które - zgodnie z rozporządzeniem metanowym - są od 2025 r. zakazane z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Według danych fundacji w 2025 r. do Wyższego Urzędu Górniczego zgłoszono 1120 takich przypadków. W większości tłumaczono to tymczasowym nadmiarem metanu w stosunku do możliwości jego zagospodarowania.