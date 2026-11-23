W poniedziałek, 23 listopada 2026 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funkcjonowania górnictwa pod przewodnictwem wiceministra energii Mariana Zmarzłego. Na stole znalazły się m.in. zasady finansowania zadań branży, przebieg likwidacji zakładów górniczych oraz propozycje usprawnień legislacyjnych.

W poniedziałek, 23 listopada 2026 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funkcjonowania górnictwa pod przewodnictwem wiceministra energii Mariana Zmarzłego. Na stole znalazły się m.in. zasady finansowania zadań branży, przebieg likwidacji zakładów górniczych oraz propozycje usprawnień legislacyjnych.

Trzy priorytety prac

Wiceminister Marian Zmarzły zapowiedział, że Zespół będzie pracował nad zapewnieniem sprawnego finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem sektora górniczego. Drugim kluczowym obszarem ma być skuteczna realizacja procesów likwidacji zakładów górniczych, a trzecim – efektywne wykorzystanie publicznych środków przeznaczonych na wsparcie branży.

– Przed nami konkretne zadania i ważne decyzje. Górnictwo potrzebuje odpowiedzialnych decyzji, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste wyzwania branży – wskazał wiceminister po spotkaniu.

Zmiany legislacyjne

Ważnym elementem prac zespołu będzie przygotowanie konkretnych propozycji zmian i usprawnień, w tym legislacyjnych. Ministerstwo Energii wskazuje, że Departament Górnictwa i Hutnictwa monitoruje m.in. procesy funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz przebieg likwidacji byłych zakładów górniczych wraz z ich finansowaniem.