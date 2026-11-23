- SRK dysponuje obecnie kilkoma atrakcyjnymi lokalizacjami. Obszar działania to nie tylko Górny Śląsk, ale też cztery województwa i 71 gmin, na terenie których te nieruchomości są położone - podkreślił Jarosław Wieszołek.

Prowadzenie likwidacji kopalń, zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym. Efektywne zagospodarowanie, rekultywacja, rewitalizacja przejmowanych terenów pogórniczych, dbałość o środowisko naturalne i wreszcie zabezpieczanie przed zniszczeniem obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i przemysłowe – oto główne zadania realizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.

Działania SRK przedstawił 19 bm. podczas Konferencji Naukowej „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026 – Nowa architektura surowcowa Polski” Jarosław Wieszołek, prezes zarządu SRK.

SRK – jak podkreślił - jest istotnym podmiotem dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zagospodarowania terenów pogórniczych.

- Naszym zadaniem jest doprowadzenie do zagospodarowania tego, co jest na powierzchni w sposób taki, żeby zmniejszyć wydatki budżetu państwa. To, co nas charakteryzuje w ostatnim czasie, to oczywiście nowe podejście, jeżeli chodzi o zarządzanie terenami pogórnczymi. To zagospodarowanie jest oparte na zasadzie synergii z innymi spółkami skarbu państwa. Angażujemy się w różne projekty, m.in. w projekty innowacyjne i czynimy to w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami – podkreślił.

Trzy filary

Przypomniał, że SRK ograniczyła kwestię dotyczącą fizycznej działalności zakładów górniczych, która zgodnie z nowym systemem wsparcia została przypisana do przedsiębiorców górniczych.

- Po naszej stronie nadal pozostaje gospodarka nieruchomościami, odwadnianie i rekultywacja – zaznaczył prezes SRK.

Filar, który został wygaszony dotyczy przejęcia 19 zakładów górniczych, likwidacji ponad pół tysięcy wyrobisk i sześćdziesięciu szybów. To również uczestniczenie w minionym okresie w instrumentach wsparcia i rozstania się z pracownikami zakładów górniczych.

- Przez nasze ręce przeszło ponad 15 tys. pracowników, którzy otrzymywali wsparcie w postaci urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, jak również jednorazowe odprawy pieniężne. Na dzień 16 listopada na urlopach górniczych przebywa siedem osób. Jest to wygaszany element prowadzonej przez nas działalności – wskazał.

Spółka uczestniczy także w projektach umożliwiających przekwalifikowanie pracowników.

Ponadto SRK dysponuje obecnie kilkoma atrakcyjnymi lokalizacjami. Obszar działania to nie tylko Górny Śląsk, ale też cztery województwa i 71 gmin, na terenie których te nieruchomości są położone. To co dzisiaj jest w ofercie, jeżeli chodzi o tereny o znacznej powierzchni, to Gierałtowice - 47 ha pod foltowoltaikę, Suszec - 42 hektary, czyli teren z bocznicą kolejową, który ma szansę na zagospodarowanie.

- Kolejny element to oferta, jaką skroiliśmy z JSW to 50 hektarów w Jastrzębiu Zdroju i Mszanie. Te nieruchomości, które były do tej pory aktywami SRK są wykorzystywane zarówno w celach gospodarczych, jak i społecznych. Nie jest tajemnicą i trzeba to podkreślać, że środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji były dla nas bardzo pomocne i pozwoliły w krótkim czasie zagospodarować znaczną część nieruchomości. Wszystkie trzy filary zagospodarowania nieruchomości, a więc darowizny, zrzeczenia i sprzedaże, tworzą proces transformacji, aby następie można było aktywować inwestycje – tłumaczył Jarosław Wieszołek.

Jako przykłady udanej transformacji wymienił m.in.: Dzielnicę Nowych Technologii w Katowicach, Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny, zabytkową Kopalnia Ignacy, Sosnowiec i przekazane tam tereny po byłej kopalni Kazimierz-Juliusz, a także Pszów i tamtejsze PARKANY, a więc przekazane tereny po byłej KWK Anna.

- Niewątpliwie są to przedsięwzięcia, które wiążą się z jednej strony z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z drugiej otwierają możliwość zagospodarowania nieruchomości, a przez to powodują, że wydatki skarbu państwa są znacznie mniejsze – podsumował Jarosław Wieszołek.