Polska Grupa Górnicza od 24 listopada 2026 r. rozszerza ofertę paliw z linii „Klasa Błękitny” o dwa nowe produkty: Karolinkę Błękitny Premium oraz Pieklorza Błękitny Premium. Według informacji PGG paliwa mają ograniczać emisję zanieczyszczeń nawet o 60 proc. w porównaniu ze zwykłym węglem rynkowym, a ich cena wyniesie 1800 zł brutto za tonę przy zakupie bez podatku akcyzowego.

Polska Grupa Górnicza od 24 listopada 2026 r. rozszerza ofertę paliw z linii „Klasa Błękitny” o dwa nowe produkty: Karolinkę Błękitny Premium oraz Pieklorza Błękitny Premium. Według informacji PGG paliwa mają ograniczać emisję zanieczyszczeń nawet o 60 proc. w porównaniu ze zwykłym węglem rynkowym, a ich cena wyniesie 1800 zł brutto za tonę przy zakupie bez podatku akcyzowego.

Nowe sortymenty są rozwinięciem Karolinki Błękitny i Pieklorza Błękitnego, które spółka wprowadziła do sprzedaży w listopadzie 2025 roku. PGG wskazuje, że wersje Premium mają zapewniać większą redukcję emisji przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych węgla.

Jak działa Błękitny Plus?

Kluczowym elementem nowych paliw jest Błękitny Plus – specjalnie przetworzony węgiel kamienny. W procesie termicznego odgazowania usunięto z niego znaczną część substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu.

- Dzięki zastosowaniu specjalnego dodatku antysmogowego mogą ograniczać emisję zanieczyszczeń nawet o 60 proc. – podaje PGG.

Spółka wskazuje, że efekt dotyczy spalania paliwa w domowym kotle, a w praktyce oznacza mniej dymu, sadzy i substancji zanieczyszczających powietrze w otoczeniu budynków.

Jak informuje PGG, wyniki potwierdziły badania Instytutu Technologii Paliw i Energii. Nowe produkty są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz innych budynków ogrzewanych paliwami stałymi, w tym kotłów z automatycznym podajnikiem.

Alternatywa przed wymianą kotła

PGG przedstawia wprowadzenie paliw Premium jako odpowiedź na sytuację gospodarstw, które nadal ogrzewają budynki węglem. Spółka podkreśla, że wymiana źródła ciepła jest procesem rozłożonym na lata i często wymaga znacznych nakładów finansowych.

- Wiemy, że wielu naszych klientów nadal będzie ogrzewać domy węglem. Chcemy, żeby mieli do wyboru paliwa, które zapewniają dobre ogrzewanie, a jednocześnie pozwalają ograniczyć ilość zanieczyszczeń trafiających do powietrza. Dlatego rozwijamy Klasę Błękitny i wprowadzamy kolejne produkty – mówi Iwona Szczygioł, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. sprzedaży.

Kierunek ten wskazywało również Ministerstwo Energii. Wiceminister Marian Zmarzły zwracał uwagę na potrzebę stosowania paliw o potwierdzonej, obniżonej emisyjności w okresie przejściowym, zanim gospodarstwa domowe zmienią sposób ogrzewania. Jako przykład wskazywał właśnie produkty „Klasy Błękitny”.

Cena i miejsca zakupu

Karolinka Błękitny Premium i Pieklorz Błękitny Premium będą kosztować 1800 zł brutto za tonę, przy zakupie bez podatku akcyzowego. Sprzedaż obu produktów ruszyła 24 listopada 2026 roku.

Paliwa będą dostępne w sklepach internetowych PGG: sklep.pgg.pl oraz sklepb2b.pgg.pl. Klienci będą mogli wybrać odbiór bezpośrednio w kopalni, dostawę przez sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla albo dostawę kurierską. Produkty trafią również do punktów sprzedaży kopalń, w których są wytwarzane.

PGG wskazuje także na wysoką wartość opałową nowych paliw oraz niewielką ilość popiołu pozostającego po spalaniu. Według spółki ma to przekładać się na efektywne ogrzewanie domu przy mniejszej uciążliwości związanej z obsługą kotła.