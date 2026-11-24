Górniczy gigant szuka prezesa. Spółka ogłosiła konkurs
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na prezesa JSW.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.
Na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu. Spółka publikuje też kryteria dla kandydatów.
Kandydat/kandydatka musi spełnić łącznie następujące warunki:
- Wykształcenie: Wyższe (polskie lub zagraniczne uznane w Polsce).
- Staż pracy: Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (na etacie, umowie cywilnoprawnej, B2B lub własnej działalności).
- Doświadczenie w zarządzaniu: Minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym, samodzielnym lub przy prowadzeniu własnej firmy.
- Kwestie prawne i niekaralność: Pełnia praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych, brak wyroków za przestępstwa umyślne oraz brak toczących się postępowań karnych, karnoskarbowych lub dyscyplinarnych.
- Brak zakazów ustawowych: Spełnienie wymogów prawnych dla członków zarządu spółek handlowych (zgodnie z ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym oraz ustawą antykorupcyjną).
Kandydować nie może osoba, która spełnia jeden z tych warunków:
- Pracuje lub współpracuje społecznie w biurze posła, senatora lub europosła.
- Zasiada w organach partii politycznej (uprawnionych do jej reprezentowania i zaciągania zobowiązań) lub jest w partii zatrudniona.
- Pełni funkcję z wyboru w zakładowych związkach zawodowych (w tej spółce lub w jej grupie kapitałowej).
- Prowadzi działalność (zarobkową lub społeczną), która powoduje konflikt interesów ze spółką.
Preferowane wymagania (dodatkowe atuty):
- Kierunkowe wykształcenie: Techniczne, ekonomiczne lub prawnicze.
- Doświadczenie w zarządach: Minimum 3 lata w zarządzie spółki kapitałowej, instytucji finansowej lub na wysokim stanowisku menedżerskim w takiej spółce.
- Języki: Znajomość języka angielskiego.
- Zarządzanie dużą organizacją: Minimum 3 lata kierowania firmą lub zakładem, który w ciągu choć jednego roku obrotowego spełniał wszystkie poniższe warunki (tzw. kryteria dużego przedsiębiorstwa): zatrudniał średnio co najmniej 251 osób, miał roczny obrót netto powyżej 50 mln euro, miał sumę aktywów bilansu powyżej 43 mln euro.
Na pisemne zgłoszenia kandydatów Jastrzębska Spółka Węglowa czeka do 11 grudnia, do godz. 9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ.
Przypomnijmy, że od 3 listopada pełniącym obowiązki prezesa JSW jest Tomasz Gawlik. 31 października, po wcześniejszej rezygnacji, funkcję prezesa przestał pełnić Bogusław Oleksy, który kilka dni później objął stanowisko wiceprezesa Polskiej Grupy Górniczej ds. finansowych.