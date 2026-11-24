Polska Grupa Górnicza od 24 listopada 2026 r. rozszerza ofertę paliw z linii „Klasa Błękitny” o dwa nowe produkty: Karolinkę Błękitny Premium oraz Pieklorza Błękitny Premium. Według informacji PGG paliwa mają ograniczać emisję zanieczyszczeń nawet o 60 proc. w porównaniu ze zwykłym węglem rynkowym, a ich cena wyniesie 1800 zł brutto za tonę przy zakupie bez podatku akcyzowego.