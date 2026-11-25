Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo złożył zażalenie na umorzenie śledztwa dotyczącego działań na szkodę spółki w związku z realizacją tzw. decyzji węglowej oraz kontynuowaniem najmu wagonów - poinformował przewoźnik we wtorkowym raporcie giełdowym. Dodano, że zarządca wniósł o uchylenie postanowienia prokuratury w tej części i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia.

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo złożył zażalenie na umorzenie śledztwa dotyczącego działań na szkodę spółki w związku z realizacją tzw. decyzji węglowej oraz kontynuowaniem najmu wagonów - poinformował przewoźnik we wtorkowym raporcie giełdowym. Dodano, że zarządca wniósł o uchylenie postanowienia prokuratury w tej części i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia.

Jak podało PKP Cargo, zażalenie złożono do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Dotyczy ono postanowienia z 6 listopada 2026 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie działań na szkodę spółki.

Zaskarżenie obejmuje dwa wątki

Pierwszy dotyczy wyrządzenia spółce szkody majątkowej przy wykonywaniu decyzji premiera z 25 lipca 2022 r., zmienionej 6 października 2022 r., w okresie od 25 lipca 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Drugi odnosi się do szkody związanej z kontynuowaniem najmu wagonów od 1 kwietnia 2023 r. do 31 października 2024 r.

W pozostałym zakresie zarządca nie zaskarżył postanowienia prokuratury. Spółka zaznaczyła, że samo umorzenie śledztwa ani wniesienie zażalenia nie przesądza o odpowiedzialności żadnych osób.

17 listopada PKP Cargo informowało, że otrzymało postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa w zakresie szkody poniesionej przez spółkę w związku z realizacją decyzji premiera dotyczącej priorytetowego transportu węgla na terenie kraju. Prokurator stwierdził wówczas brak znamion czynu zabronionego. Postanowienie nie było prawomocne.

Pod koniec grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł, domagając się odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej. Nakazywała ona przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa i Węglokoks. Według ówczesnego zarządu spółki realizacja polecenia wiązała się ze stratami, ponieważ przewoźnik musiał zrezygnować z komercyjnych i rentownych zleceń oraz skierować tabor do portów bałtyckich.

PKP Cargo podkreśliło w najnowszym raporcie, że umorzenie śledztwa i złożenie zażalenia nie wpływają na istnienie ani zakres roszczeń dochodzonych od Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym. Spółka zapowiedziała informowanie o kolejnych istotnych okolicznościach sprawy.