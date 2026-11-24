Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał 2026 roku wskazują na pierwsze wymierne efekty wdrażania Programu Naprawczego. W porównaniu z drugim kwartałem przychody wzrosły o 13,5 proc., EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) była ponadtrzykrotnie wyższa, a strata netto zmniejszyła się o jedną trzecią.

Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał 2026 roku wskazują na pierwsze wymierne efekty wdrażania Programu Naprawczego. W porównaniu z drugim kwartałem przychody wzrosły o 13,5 proc., EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) była ponadtrzykrotnie wyższa, a strata netto zmniejszyła się o jedną trzecią.

Poprawie wyników finansowych towarzyszyły wzrost produkcji węgla i koksu oraz obniżenie jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Pomimo widocznych oznak poprawy sytuacja Grupy pozostaje bardzo wymagająca. Utrwalenie pozytywnych tendencji i osiągnięcie trwałej stabilizacji finansowej będą zależały zarówno od konsekwentnej realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji, jak i od sytuacji rynkowej, w szczególności poziomu cen węgla koksowego i koksu oraz warunków funkcjonowania europejskiego przemysłu stalowego - informuje w komunikacie JSW.

Grupa Kapitałowa JSW zakończyła trzeci kwartał 2026 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 2,55 mld zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wyraźną poprawę odnotowano również na poziomie EBITDA, która po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniosła 185,5 mln zł wobec 51,8 mln zł w drugim kwartale. To wzrost o ponad 258 proc. Jednocześnie Grupa istotnie ograniczyła stratę netto.

Kluczowe jest utrzymanie kierunku

W trzecim kwartale wyniosła ona 286 mln zł, podczas gdy kwartał wcześniej sięgała 427,5 mln zł. Oznacza to zmniejszenie straty o 33,1 proc. Poprawa wyników to jeden z pierwszych sygnałów, że działania podejmowane w ramach Programu Naprawczego zaczynają przynosić oczekiwane rezultaty. Zarząd spółki podkreśla jednak, że obecne wyniki nie oznaczają jeszcze trwałego przezwyciężenia trudności finansowych, a odbudowa stabilności Grupy wymaga dalszych konsekwentnych działań.

- Po wielu wymagających miesiącach widzimy pierwsze wymierne efekty naszej pracy. Poprawiamy wyniki operacyjne, ograniczamy koszty i zmniejszamy stratę netto. To potwierdza, że wdrażany Program Naprawczy zaczyna przynosić rezultaty, a obrany kierunek zmian jest właściwy. Mamy jednak świadomość, że to dopiero początek trudnej drogi do trwałej poprawy sytuacji Grupy JSW. Przed nami kolejne wymagające decyzje i wiele intensywnej pracy, dlatego nie możemy zwalniać tempa. Naszym priorytetem pozostaje odbudowa stabilności finansowej i stworzenie solidnych podstaw dalszego funkcjonowania spółki. Wyniki trzeciego kwartału potwierdzają postęp w realizacji założonych celów. Teraz kluczowe jest utrzymanie tego kierunku i konsekwentne wdrażanie kolejnych działań, które pozwolą ustabilizować sytuację JSW, zabezpieczyć jej przyszłość i chronić miejsca pracy - mówi Tomasz Gawlik p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jednym z najważniejszych elementów realizowanego Programu Naprawczego jest poprawa efektywności kosztowej. W trzecim kwartale odnotowano spadek wskaźnika MCC, określającego jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla. Wyniósł on 544,26 zł na tonę i był o 7,3 proc. niższy niż w poprzednim kwartale. Równolegle Grupa ograniczyła nakłady inwestycyjne. CAPEX (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w trzecim kwartale wyniósł 529,6 mln zł, co oznacza spadek o 8,1 proc. w porównaniu z drugim kwartałem.

Jak wygląda produkcja węgla?

W trzecim kwartale 2026 roku GK JSW wyprodukowała 3,31 mln ton węgla, czyli o 2,7 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Jeszcze większą dynamikę odnotowano w segmencie koksowym, gdzie produkcja wzrosła o 10,6 proc., osiągając poziom 0,74 mln ton. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku łączna produkcja węgla wyniosła 9,77 mln ton, co stanowi 73,5 proc. rocznego celu produkcyjnego. Z kolei produkcja koksu osiągnęła poziom 2,17 mln ton, odpowiadający 66,5 proc. planu na cały rok.

W trzecim kwartale ogółem sprzedano 3,21 mln ton węgla oraz 0,72 mln ton koksu. Szacowana średnia cena kontraktowa węgla koksowego w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych wyniosła 754,83 zł za tonę, natomiast średnia cena koksu osiągnęła 1 078,93 zł za tonę.

Jak podaje JSW , pomimo poprawy wskaźników operacyjnych i finansowych sytuacja rynkowa pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla Grupy JSW. Rynek węgla koksowego w coraz większym stopniu kształtowany jest nie tylko przez tradycyjne cykle koniunkturalne oraz relacje popytu i podaży, lecz także przez decyzje administracyjne i regulacyjne. Jednocześnie postępuje jego regionalizacja, prowadząca do zróżnicowania cen i warunków handlowych na poszczególnych rynkach.

Przykładem tych zmian jest wzrost notowań australijskiego węgla koksowego w trzecim kwartale 2026 roku. Nie wynikał on z ożywienia popytu, lecz przede wszystkim z ograniczenia podaży na skutek decyzji administracyjnych władz chińskich, podjętych po wypadkach w kopalniach. W tym samym okresie ceny węgla amerykańskiego rosły w znacznie mniejszym stopniu, ponieważ surowiec ten nie uczestniczył w porównywalnej skali w handlu z Chinami, który był głównym czynnikiem wzrostu notowań węgla australijskiego.