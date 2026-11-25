JSW Szkolenie i Górnictwo rozpoczyna współpracę z Instytutem Dziedzictwa i Dialogu–Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju. Instytucje będą wspólnie popularyzować wiedzę o górnictwie i związanej z nim tradycji.

JSW Szkolenie i Górnictwo rozpoczyna współpracę z Instytutem Dziedzictwa i Dialogu–Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju. Instytucje będą wspólnie popularyzować wiedzę o górnictwie i związanej z nim tradycji.

Współpraca ma popularyzować i promować górnicze dziedzictwo regionu. Celem jest łączenie górniczej tradycji z nowoczesnymi metodami przekazywania wiedzy. Obie strony planują działania skierowane m. in. do mieszkańców regionu i młodzieży.

W planach znajdują się m.in. wydarzenia popularyzujące górnictwo i nowe technologie, pokazy gogli VR umożliwiające wirtualny zjazd do kopalni, a także różnorodne warsztaty i przedsięwzięcia edukacyjne – informuje JSW Szkolenie i Górnictwo.

Porozumienie podpisali Rafał Franke, prezes JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Rafał Jabłoński, dyrektor Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.