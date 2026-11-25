Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zaprasza na monodram pt. *„PRZESŁANIE. awalentynowicz@solidarnosc.pl”* przygotowany przez Teatr Magazyn, działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zaprasza na monodram pt. *„PRZESŁANIE. awalentynowicz@solidarnosc.pl”* przygotowany przez Teatr Magazyn, działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach.

Data wystawienia spektaklu nie jest przypadkowa. 4 grudnia 1983 r., w dniu święta patronki górników, przebywająca na Śląsku Anna Walentynowicz próbowała upamiętnić tragiczną śmierć 9 górników z kopalni „Wujek”. Będąc w Katowicach, modliła się pod krzyżem przy kopalni.

„Wtedy postanowiłam, że miejsce to musi mieć przynajmniej pamiątkową tablicę. My w Gdańsku mamy pomnik, więc tu niech będzie na razie chociaż tablica, aby został trwały ślad i nie zginęła pamięć” – mówiła w jednym z wywiadów. Tablica miała zawisnąć na kopalnianym murze obok „Wujkowego” krzyża.

Historię Anny Walentynowicz słowem i piosenką opowie Maja Przybyszewska. To opowieść o losie człowieka wpisanego w światowe konflikty polskiej historii, o stawaniu przed wyborem między dobrem a złem, konformizmem a walką. Wszystko to widziane oczami młodej osoby.

Twórcy:

Występuje: Maja Przybyszewska

Scenariusz: Maja Przybyszewska, opieka artystyczna: Aleksander Smoliński

Reżyseria, scenografia: Aleksander Smoliński

Informacje organizacyjne: